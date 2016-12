Povsem nepomemben zasebni nacionalni portal o prehrani ob podpori Ministrstva za zdravje RS na svoji spletni strani svari pred nevarnostmi, ki grozijo tistim, ki bi se odpovedali živalski hrani. Med drugim pišejo: »Glede na razpoložljive rezultate znanstvenih raziskav je bilo ugotovljeno, da ni prepričljivih dokazov, ki bi govorili v prid veganski prehrani pri otrocih. Tudi primeri iz klinične prakse kažejo, da je veganski način prehranjevanja, kjer so iz obrokov izključeni meso, mlečni izdelki in jajca, lahko škodljiv otrokovemu razvoju in zdravju ter da lahko vodi do resnih zdravstvenih zapletov, tudi nepopravljivih.« Seveda si tega niso sami izmislili. To je stališče slovenskih pediatrov in Nacionalnega inštituta za javno zdravje RS. Noben otrok ni umrl samo zato, ker ni jedel živalske hrane (če je imel na razpolago dovolj rastlinske), so pa mnogi prezgodaj zboleli in umrli, ker so jo jedli. Ni druge klinične prakse.

Kolikor smo hitri pri kopiranju Američanov pri številnih neumnostih, kot je črni petek, toliko smo prepočasni pri kopiranju tistega, kar je pametno in napredno.

Enako stališče glede prehrane imajo tudi druge največje in najvplivnejše prehranske institucije na svetu, med katerimi so še Academy of Nutrition and Dietetics, American Heart Association, Kaiser Permanente, Dietitians of Canada, Australian National Health and Medical Research Council, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, British Dietetic Association in British Nutrition Foundation... Nobena od teh uglednih institucij ni niti naklonjena veganom, kaj šele, da bi bila pod njihovim vplivom, a teža dokazov naredi svoje.

V čigavo korist prehranski strokovnjaki in zdravniki nacionalnih ustanov, od Nacionalnega inštituta za javno zdravje do nacionalnega portala o prehrani, kot nujno in nenadomestljivo hrano označujejo »meso, mlečne izdelke in jajca«, če bi brez teh živil naredili veliko dobrega za zdrave in bolne državljane ter za okolje? Bo kdaj kdo ovrednotil njihov prispevek k epidemičnim razsežnostim prehranskih bolezni in dolgim čakalnim vrstam, ki bi se jim izognili, če bi kopirali in promovirali ugotovitve AND in drugih najuglednejših prehranskih organizacij?

Ivan Soče, Maribor