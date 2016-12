Bolj se nas dotika na primer 92. člen zakona o ohranjanju narave, ki predpisuje nam, rejcem, da po načelu dobrega gospodarja na svoje stroške zavarujemo svoje gospodarske živali pred napadi »državnih« zveri. Velike zveri in tudi pevec krokar so od države zavarovane (zaščitene). Pomeni, da je država neke vrste njihova lastnica. Dotakniti se jih brez ustreznega dovoljenja je kazniva zadeva. Plačila po njih povzročenih škod pa se izvedejo le, če so izpolnjeni predpisani pogoji. Predpisala jih je država. Zanjo dikcija o dobrem gospodarju ne velja. Tako vsa teža varovanja naših gospodarskih živali, ki jih, v njihovo dobro in zaradi kakovosti tako pridelane hrane, pasemo, pade na nas, rejce. Zato zahtevamo, da država učinkovito zmanjša svoj trop zveri. Plača pa naj nam dodatna zavarovanja naših pašnikov, da bomo vsaj približno enaki tistim, ki zverske tegobe nimajo.

Pa pritisnimo malo še na čustveno plat. Ne vem, kako bi se vi počutili v koži starejše gospe, ki se je v večernih urah vračala peš proti domu v Podložu in je začutila levo in desno spremstvo psom podobnih živali, pa še eno zadaj za njo. Ali pa kmeta iz Loškega Potoka, ki je v času košnje z BCS-ko kosil travnik proti robu gozda in sta ga od tam opazovala dva para volčjih oči, ki ju niti ropot kosilnice ni motil. Pa v koži dečka, ki ga je skoraj znotraj naselja Sodražica s kolesa podrla medvedka in ga »krvavo opomnila«, kot so pisali novinarji v Dnevniku. Da ne omenjam sila neprijetnih pogledov na pomorjene ovce, koze, tudi žrebičke pa teličke in breje kobile..., ki jih doživljajo običajno nič hudega sluteči kmetje. To je samo nekaj novejših ocvirkov.

Dajmo, umirimo žogo. Zveri je treba držati v znosnem številu in v za njih primernih okoljih. Kako to storiti, vedo strokovnjaki Zavoda za gozdove, ki redno spremljajo velikost zverske populacije, beležijo, kako se gibljejo škode po njih (malo manj zmanjševanje števila drobnice kot posledice ogroženosti in zahtevnosti predpisanih varovalnih ukrepov), in na teh osnovah predlagajo velikost letnega odvzema. Mi kot neposredni trpini pa jim pomagajmo z uporabnimi predlogi in opozorili, ki jih oni slučajno niso zaznali.

Janez Mramor

Odbor za zveri pri ZDRDS