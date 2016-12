Ljubitelje teka na smučeh, ki so se odpravili na Pokljuko, je minuli konec tedna presenetila novost. Za uporabo tekaških prog je po novem treba plačati – dnevna vozovnica stane pet evrov, za sezonsko je treba odšteti 75 evrov. Brezplačno lahko na Pokljuki tečejo na smučeh le še penzionski gostje hotela Center, otroci do 12. leta starosti, pripadniki stalne sestave Slovenske vojske, registrirani tekmovalci športnih društev in njihovi trenerji – člani Smučarske zveze Slovenije in uporabniki biatlonskega strelišča, ki zanj kupijo posebno vozovnico.

Na novost na Pokljuki opozarjajo table, vsak dan se na proge podajo tudi zaposleni iz Športnega centra Triglav Pokljuka z direktorjem Mitjo Valičem na čelu. Obiskovalce povprašajo, ali so si priskrbeli vozovnico, in jim pojasnijo, zakaj so novost uvedli. Mnogi rekreativni tekači razlago sprejmejo z razumevanjem, so pa tudi takšni, ki izražajo močno nasprotovanje. Ena od razjarjenih obiskovalk Pokljuke se je obrnila tudi na medije. »Ravnanje je po mojem mnenju v celoti gnilo, podlo in predvsem nepremišljeno… Tek na smučeh je bil eden od športov, ki smo si ga lahko privoščili tudi manj premožni. Očitno hoče gospoda vse športe samo zase,« je zapisala v pismu. Biatlonski center na Pokljuki je po njenem mnenju nastal z državnim denarjem, torej z denarjem državljanov, zato so ti tudi upravičeni do brezplačne uporabe tekaških prog.

»Urejanje vseh tekaških prog na Pokljuki letos prevzema Športni center Triglav Pokljuka,« pravi Valič. Kadar vremenske razmere to dopuščajo, je urejenih kar 35 kilometrov prog, trenutno so v uporabi štirje kilometri. »Ljudje nimajo predstave, koliko urejanje prog stane. Ena ura delovanja teptalnika za sneg znaša več kot 100 evrov. Za vsakodnevno urejanje štirih kilometrov prog porabimo uro in pol, medtem ko bi urejanje vseh prog, ki so na voljo, trajalo kakih šest ur. Vzdrževanje delov, ki potekajo po gozdu, je še težji zalogaj.« Športnemu centru vsako leto pri tem izdatno pomagajo v Bohinju. Iz pobranih turističnih taks za proge v zgornji in spodnji bohinjski dolini ter na Pokljuki vsako leto namenijo od 30.000 do 35.000 evrov, pojasnjuje direktor Turizma Bohinj Klemen Langus .

Plačljive tekaške proge pri nas redkost, ne pravilo

»Glede na to, da bo zaradi uvedbe plačila za tek na smučeh po mojem mnenju veliko manj obiska turistov, idejnim vodjem čestitam, saj po mojem mnenju uničujejo turizem in šport na Gorenjskem,« meni jezna bralka. Valič pa je prepričan, da plačilo petih evrov za vozovnice, ki so naprodaj v hotelu Center, nikogar ne bo odvrnilo od tekaških užitkov na Pokljuki. Podobno meni tudi Langus. »Vsi, ki delamo v turizmu, skrbimo za kakovostno ponudbo in dobro počutje gostov ter za to tudi nekaj zaračunamo. Ta denar se vrne nazaj v turizem, z njim zagotavljamo potrebno infrastrukturo in krepimo tiste dele ponudbe, ki bi bili sicer šibkejši.«

Sicer pa drugod uporaba tekaških prog večinoma ostaja brezplačna. Tako za tek na smučeh vozovnic ni treba kupovati v Kranjski Gori in Ratečah. Prav tako je za rekreativne namene brezplačna uporaba tekaških prog v Planici, a morajo poravnati celodnevno parkirnino v višini dveh evrov in pol. Tudi na Voglu se, ko je dovolj snega, da so proge urejene, da teči brezplačno, a se je do smučišča treba povzpeti z nihalko. Plačevanja uporabe prog za smučarske teke pa so se rekreativni tekači že navadili na Rogli in v Medvodah. Na Rogli morajo odrasli za dnevni obisk odšteti štiri evre, mladi in upokojenci pa evro manj, sezonska vozovnica odrasle stane 120 evrov, mlade in upokojence pa 20 evrov manj. Pet evrov pa rekreativci, ki niso iz Medvod, odštejejo za dnevno vozovnico (ki velja dve uri) za tamkajšnji Nordijski center Bonovec, ki ga te dni zasnežujejo, 125 evrov pa jih stane nakup 30 takšnih vozovnic.