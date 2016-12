Stanovanje ste prebarvali in najprej o svoji izbiri sploh ne dvomite. Barva se ujema s tonom nove zofe in pohištvom ter je povsem enaka tisti barvi, ki ste jo izbrali na barvni paleti v trgovini. A ko minevajo tedni, se počutite nekoliko negotovi in se začnete spraševati, ali je bila vaša izbira res pravilna. Če se prepoznate v katerem od naslednjih štirih znakov, potem ste dejansko izbrali napačno barvo.

Videti ste grozno To je subtilen znak, ki ga zlahka spregledamo. Napačna barva v prostoru namreč spremeni videz vsakogar, ki vanj vstopi. Najpogostejša krivca sta zelena ali siva barva v kopalnici ali kateri koli sobi, kjer se vidite v ogledalu. Če se odločite za kopalnico v zelenem, izbirajte med toplimi podtoni, oprema pa naj bo v nevtralnih barvah. Prostor, v katerem vsako jutro prvič vidite svoj obraz, zagotovo ni pravi za trendovske ekstremne barve. Nasprotno pa so rožnata, breskova in svetlo modra zelo laskave.

Potrebujete več svetlobe Da je barva pretemna, veste po tem, da morate prižigati več svetilk kot prej. Če v prostoru ne počnete nič takega, zaradi česar bi potrebovali več svetlobe, potem zagotovo veste, da je bila izbira odtenka napačna. Pretemna barva ne vpliva samo na svetlost prostora, temveč ga vizualno naredi tudi manjšega. Rešitev je, da pustite osrednjo steno v sobi prebarvano v temnejšem odtenku, druge pa za skladen videz pobarvajte s svetlejšim odtenkom iste barve.

Če se vam blešči Najprej ne opazite, da je barva presvetla, saj se povsem ujema z dekoracijo in v prostoru ustvarja odlično energijo. Ko začnete senčiti luči, zapirati naoknice in se izogibati te sobe v obdobju dneva, ko je v njej najbolj svetlo, ali pa se bolje počutite v temnejših prostorih stanovanja, ste lahko gotovi, da je problem v barvi. Najboljši način, da se izognete presvetli stenski barvi, je, da kupite izbrani odtenek v manjši poskusni embalaži. Nanesite ga na primerno podlago (vezano ploščo in podobno) in učinek barve preverite v vseh kotih ob različnih urah dneva (in zvečer). Če je barva zvečer videti presvetla, zamenjajte še sijalke za nekoliko manj močne, preden se odločite za temnejši odtenek.