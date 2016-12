Staranje prebivalstva in porajajoča se vprašanja o tem, kdo in kako bo skrbel za vedno več starejših ljudi, ki imajo običajno določene fizične omejitve ali potrebujejo invalidski voziček, so privedla do tega, da vedno več lastnikov domov že med prenovo stanovanja izbere univerzalni dizajn oblikovanja za dom. Ta je namreč izredno praktičen, saj ga lahko uporabljajo številne generacije v vseh bivalnih prostorih − ne glede na stopnjo sposobnosti ali invalidnosti posameznikov. Univerzalni dizajn združuje načela dostopnega oblikovanja (čez čas ga lahko prilagodimo za invalide), ergonomske oblike in okolju prijazen dizajn. Uporabljamo ga lahko za vse starosti in v vseh življenjskih obdobjih.

Enako privlačen za vse uporabnike Z univerzalnim dizajnom ustvarimo prostore, ki jih lahko vsi uporabljamo enako in so privlačni za vse. Tako ni stigmatizirana nobena skupina uporabnikov, na primer tisti na invalidskem vozičku. To konkretno pomeni, da oblikovalske elemente naredimo čim bolj uporabne za vse stanovalce: območje glavnega vhoda in hodnik za lažji prehod nimata stopnic, ki jih oseba na vozičku ne bi zmogla prevoziti, ogledala v prostorih pa so nameščena tako, da se lahko v njih vidimo tako sede kot stoje. Obenem lahko med drugim z odstranitvijo stopnic dom naredimo varnejši, saj preprečimo spotikanje.

Upoštevajoč potrebe posameznikov Dober univerzalni dizajn se prilagaja številnim željam in sposobnostim stanovalcev. Upoštevati je treba vse potrebe posameznikov in dopustiti različno rabo. V kuhinjah recimo kljuke s varnostnimi ključavnicami že postajajo nov standard, v najboljšem primeru pa bi morali biti kuhinjski pulti različnih višin, da jih lahko dosežejo uporabniki različnih višin in starosti. Če izberemo drsna vrata, ki jih potisnemo v vgradno telo ob steni, pridobimo nekaj dodatnega prostora v sobi, hkrati pa še vedno zagotovimo zasebnost.

Enostavna in intuitivna uporaba Univerzalni dizajn nam stvari olajša, saj nepotrebna zapletenost ni eno od njegovih načel. Predali v obliki črke D so denimo preprosti za odpiranje, prilagodljivi regali enostavni za različne uporabe, kotne police izkoristijo nezapolnjene kotičke doma, pametne ročke za prhanje pa v eni potezi spremenijo pretok mrzle vode v toplejšo želeno temperaturo. Vse informacije, ki jih mora uporabnik vedeti, so podane z uporabo različnih metod (senzorji gibanja, slikovna predstavitev na zaslonu, ukazni gumbi), tako da jih brez težav uporabljajo tudi osebe z omejitvami. Zelo priročne so ključavnice brez ključa, ki delujejo na daljinsko upravljanje ali mobilni telefon, univerzalno oblikovane nadzorne funkcijske naprave (z barvitimi in jasno označenimi gumbi) in druge naprave, delujoče na avtomatiziran sistem upravljanja.

Varnost kljub nerodnosti Univerzalni dizajn poskuša predvideti potencialne težave in jih odstraniti, tako da tudi ob naključni napaki uporabnika omogoča varno rabo. Ograja na obeh straneh stopnišča ali ročaji v kopalnici zraven kopalne kadi in straniščne školjke dajejo oporo starejšim in slabotnim. Talne obloge v kopalnici naj bodo izdelane iz nedrsečih materialov, na primer iz ploščic z nekaj teksture, vogali pohištva pa naj bodo lepo zaobljeni, ne ostri.