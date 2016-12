»Zelo nenavadna odločitev.« S temi besedami je enolog Dušan Brejc pospremil odločitev evropske komisije, ki naj bi po nekaterih informacijah Hrvaški dopustila izjemo pri uporabi imena teran. Čeprav je Slovenija vino teran zaščitila z označbo porekla – to pomeni, da se na evropskem trgu pod tem imenom ne sme prodajati nobeno drugo vino, ki ni pridelano na slovenskem Krasu po tradicionalnem postopku – pa naj ta zaščita ne bi veljala za hrvaško Istro. Ker je teran tudi tamkajšnja sorta grozdja, raste na približno 300 hektarjih, naj bi evropska komisija že januarja sprožila postopke in omogočila tudi Hrvaški trajno izjemo pri uporabi imena teran. »To je politično vprašanje,« je komentiral etnolog Janez Bogataj.

Nad odločitvijo komisije presenečeni

Evropska komisija bi torej Hrvaški omogočila izjemo pri poimenovanju terana z zaščiteno označbo porekla »Hrvatska Istra«, če bi recimo na etiketi pisalo »Hrvatska Istra« z večjimi črkami kot »teran« in če bi bili obe označbi na istem mestu. Toda vinarji menijo, da taka odločitev evropske komisije vendarle ne bi bila razumljiva. »Dejstvo je, da je Hrvaška zamudila z vsemi ugovori na zaščito, kar bi lahko bil argument evropske komisije, da ne dopusti take izjeme. Pozneje smo bili neuradno obveščeni, da zaščita za Slovenijo ni sporna. Zato sem nad to odločitvijo zelo presenečen,« je dejal Brejc. Sprašuje se, kakšna je pravna podlaga za tako odločitev. »Novih okoliščin ni in vsi argumenti Slovenije so bili v procesu sprejeti. Če bo do te izjeme res prišlo, to ne bo več vprašanje vinarske stroke, pač pa pravno vprašanje,« je dodal.

Presenečen in razočaran pa je tudi kmetijski minister Dejan Židan, ki se strinja z Brejcem; če bo resnično prišlo do sprožitve postopka za odobritev te izjeme, bo Slovenija uporabila vsa pravna sredstva za zaščito slovenskih pridelovalcev, je obljubil minister, ne izključuje pa niti možnosti tožbe proti komisiji. Za izjemo bi namreč morala Hrvaška zaprositi v času pristopnih pogajanj, a tega ni storila. Zato je Židan prepričan, da je evropska komisija v tem primeru presegla svoja pooblastila, saj takšne izjeme ne bi smela dovoliti tri leta in pol po vstopu Hrvaške v EU, ker bi s tem obšla institut pristopnih pogajanj. »Če bo šla komisija po tej poti, bo prišla na evropsko sodišče, kjer bo v precej nemogočem položaju,« je dejal Židan.

Po informacijah iz Bruslja naj bi evropska komisija v začetku oktobra od Hrvaške prejela obvestilo, da pripravlja osnutek nacionalne zakonodaje o označevanju vin z uporabo oznake sorte grozdja, vključno s teranom, ter pozvala evropsko komisijo, naj poda pripombe. Komisija pa je Hrvaško pozvala, naj s sprejetjem zakonodaje počaka, saj namerava sama sprožiti postopek za sprejetje delegiranega akta, s katerim naj bi Hrvaški pod določenimi pogoji odobrila izjemo pri uporabi imena teran. Ozadje