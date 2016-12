»Zagotavljanje zadostnega števila delavcev bo izziv, ki ga bo morala aktivno reševati tudi vlada s spodbudami, ki bodo omogočale delodajalcem, da vključijo tudi težje zaposljive ljudi in imajo možnost zaposlovanja tujcev. Pomembno je tudi, da se zmanjša razkorak med potrebami podjetij in veščinami iskalcem zaposlitve. Vajeništvo je primeren način, da bodo mlajši kandidati bolj zaposljivi, da bodo prej pridobili prve delovne izkušnje in prej začeli razmišljati o svoji poklicni poti,« je dva glavna izziva na trgu dela v prihodnje opisal Miro Smrekar, direktor Adecco Slovenija.

Vključevanje težje zaposljivih in vajeništvo Po raziskavah Adecca bodo še naprej najbolj iskani poklici finančni strokovnjaki, računovodje z mednarodnimi izkušnjami, prodajni predstavniki, strojni in elektroinženirji in ostali tehnični profili - razvojni inženirji, konstrukterji, strokovnjaki za kontrolo kakovosti, elektro in strojni inženirji, prodajni predstavniki s tehničnim znanjem, CNC operaterji, finomehaniki, tehnologi, livarji, orodjarji, mehatroniki, ključavničarji, delavci v proizvodni, kuharji in natakarji. Vedno večje bo povpraševanje po strokovnih sodelavcih v farmaciji in strokovnjakih na področju IT: programerji, software arhitekti, ERP svetovalci. Še vedno bo manj priložnosti za iskalce zaposlitve z družboslovno izobrazbo.

Damatech je lačen tehničnih kadrov Jeseniško družinsko podjetje Damatech, ki je specializirano za trženje poboljšanih jekel ter izdelovanje in servisiranje obrabnih obstojnih delov za orodjarsko industrijo in strojegradnjo, potrebuje sodelavce, ki bodo zadolženi za tehnično prodajo kupcem v Sloveniji, zaposlijo pa tudi skladiščnika rezalca in CNC-operaterja. »Naša kadrovska politika je taka, da se za dober tehnični kader vedno najde mesto, četudi nimamo odprtih delovnih mest,« poudarja direktor Darko Mikec (na sliki). Gorenjska gazela pa ne pozablja niti na mlade in ima ves čas odprta vrata tudi za pripravnike. Kandidati se lahko prijavijo z elektronskim obrazcem na spletni strani podjetja, zanimanje za sodelovanje v Damatechu pa lahko posredujejo tudi na elektronski naslov mateja.mikec@damatech.com.

Vabijo v svet inovativnih svetlobnih rešitev LED Slovenski izdelovalec svetil in vodilni na tem področju v jugovzhodni Evropi, družinsko podjetje Intra lighting iz Šempetra pri Gorici, v svojo ekipo sprejme vodjo projektnega oddelka Intra Group in produktnega inženirja. Za obe delovni mesti potrebujejo izkušenega in visoko motiviranega strokovnjaka. Od kandidatov za vodjo projektnega oddelka Intra Group poleg VI. ali VII. stopnje izobrazbe tehnične smeri pričakujejo najmanj petletne delovne izkušnje v segmentu razsvetljave, poznavanje računalniških programov dialux, reluy, a.cad in orodij office ter izjemno motiviranost za doseganje rezultatov. Produktni inženir, ki naj ima VI. ali VII. stopnjo izobrazbe elektrosmeri, bo med drugim odgovoren za pripravo katalogov in navodil, raziskovanje in analiziranje izdelkov konkurence ter sodelovanje pri snovanju novih izdelkov. Izbrana kandidata, ki bosta delala v Šempetru pri Gorici, bodo zaposlili za nedoločen čas s polletno preizkusno dobo. Prijave kandidatov sprejemajo na elektronskem naslovu hrd@intra-lighting.com.