Podjetje, ki ima 52-letno tradicijo in je specializirano za razvoj in proizvodnjo strojev na področju tehnologije obdelave površin, potrebuje strokovnjaka strojne ali elektrosmeri z najmanj petletnimi izkušnjami na področju elektronskega poslovanja med podjetji (B2B-prodaja) na mednarodni ravni. V svojih vrstah želijo visoko motiviranega sodelavca, usmerjenega k visoko zastavljenim rezultatom in ciljem ter pripravljenega veliko potovati v tujino.

»S svojim pristopom, znanjem in izkušnjami boste gradili in ustvarjali povezave med oddelki, kar bo omogočalo ustrezno fleksibilnost in hkrati trdno strukturo podjetju. Ključna za vaš uspeh bosta skupni uspeh prodajne ekipe in graditev močnih suverenih članov ekipe za prodajo po vsem svetu,« med drugim kandidate nagovarja Mojca Andolšek Črtalič, direktorica podjetja.

Podjetje v svojih vrstah potrebuje tudi izkušenega projektanta v strojegradnji in konstrukcijskega ključavničarja varilca. Prijave kandidatov sprejemajo na elektronskem naslovu mojca.andolsek@ferrocrtalic.com.