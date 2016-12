Privatizacija Palome prehaja v sklepno dejanje, v kratkem lahko pričakujemo prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic. Kdaj se bo to zgodilo, v Palomi niso konkretno odgovorili, pojasnili pa so, da bo moral slovaški finančni sklad Eco-Invest po pridobitvi Palominih delnic objaviti prevzemno ponudbo. Kot je razvidno iz sodnega registra, so Slovaki delnice pridobili že včeraj, saj se je osnovni kapital Palome zvišal s 5,09 na 11,9 milijona evrov.

O dokapitalizaciji Palome so lastniki, med katerimi ima država prek Slovenskega državnega holdinga (SDH) v lasti 71 odstotkov delnic, odločali na junijski skupščini. Takrat je bilo sklenjeno, da lahko dobrih 4,5 milijona na novo izdanih delnic po vrednosti 4,01 evra za delnico do marca 2017 vplača Eco-Invest. Celoten dokapitalizacijski vložek Slovakov torej znaša 18,2 milijona. Razlika med to vrednostjo in zvišanjem osnovnega kapitala v višini dobrih 11 milijonov evrov naj bi šla med kapitalske rezerve Palome.

SDH bo iztržil skoraj 10 milijonov evrov Z vplačilom nove izdaje Palominih delnic je Eco-Invest postal 57-odstotni lastnik sladkovrške družbe. S tem manevrom se je lastniški delež SDH znižal na dobrih 30 odstotkov. Če upoštevamo, da bo moral Eco-Invest delnice odkupovati po 4,01 evra za delnico, bo SDH od njihove prodaje prejel 9,7 milijona evrov, preostali delničarji pa skupaj 3,9 milijona evrov. Poleg dokapitalizacije in nakupa vseh delnic naj bi Eco-Invest v prihodnjih letih v Palomo, ki naj bi postala regijski razvojni center, vložil še okoli 70 milijonov evrov, število zaposlenih pa zvišal z okoli 700 za 200 delavcev. Za nakup Palome se je Eco-Invest oziroma njegova družba Slovak Hygienic Paper (SHP), sicer Palomin konkurent, zanimal približno desetletje. Ko je pred meseci že vse kazalo, da bo Paloma končala v lasti poljskega finančnega sklada Abris Capital, je Eco-Investu v nadaljnji privatizacijski postopek uspelo vstopiti skozi stranska vrata. Spomnimo: potem ko so lastniki na januarski skupščini odločili, da Palomo lahko dokapitalizira Abris Capital s 15 milijoni evrov, torej dobrimi tremi milijoni evrov manj, kot je to storil Eco-Invest, sta na sodišče dva delničarja vložila izpodbojno tožbo z začasno odredbo, ki je Poljakom preprečevala dokapitalizacijo. Prvostopenjsko sodišče je maja letos izpodbojno tožbo zavrnilo, vendar pa so nato iz Abrisa sporočili, da jih dokapitalizacija in prevzem Palome ne zanimata več. S tem so se Palomina vrata na stežaj odprla Eco-Investu.