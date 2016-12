Najmanj štiri napade so preprečili v Italiji, sicer pa tudi v ZDA, Veliki Britaniji, Danski, Belgiji, Rusiji, Kanadi, Nizozemski in številnih muslimanskih državah.

Neprimerno več pozornosti dobijo napadi, ki jih storilci uspejo izvesti – letos sta bila v Evropi najbolj odmevna marčevski v Bruslju, ko je bilo ubitih 35 ljudi, in julijski napad s tovornjakom v Nici, na katerega spominja berlinski in ki je vzel 86 življenj.

Dr. Branko Lobnikar s fakultete za varnostne vede pravi, da je verjetnost, da bi vse napade lahko preprečili, majhna. »Iluzije, da je mogoče preprečiti vsak teroristični napad, ni več – danes je položaj drugačen, ker smo vsi in vse lahko tarča napada,« pravi. Po njegovih besedah je mogoče potegniti analogijo s prometnimi nesrečami: dobro poznamo vzroke zanje, a vseh ne moremo preprečiti, razlogov za to pa je pri terorizmu več: »Narava terorističnih napadov v Evropi se je spremenila. Na drugi strani nimamo več ene jasne hierarhično urejene teroristične organizacije, ki bi jo lahko nadzirali s klasičnimi načini obveščevalnega in varnostnega delovanja. Za decentralizirano radikalizirano teroristično skupnost je značilna še ena novost: gre za zelo sovražen odnos, ki pa ni usmerjen proti nosilcem oblasti kot včasih, ampak proti načinu življenja v Evropi, kar se v zadnjem primeru kaže v tem, da je šlo za napad na božični sejem, prej pa na rock koncert in gledanje nogometne tekme,« pravi Lobnikar. Dodaja, da teroristi ciljajo na to, da nas prestrašijo, odločitev vsakega posameznika pa je, kako bo ravnal.

Oblasti v več državah so se na napad v Berlinu odzvale s poostrenimi varnostnimi ukrepi, poroča Reuters. V Italiji so ukazali okrepljeno varovanje dogodkov, povezanih s praznovanjem božiča. V Franciji so mirili ljudi s pojasnili, da varnostne službe delajo 24 ur na dan. »Policisti so povsod, na vsakem križišču,« je rekel prodajalec na Elizejskih poljanah Ludovic Ferla. V Nici je božični sejem včeraj precej sameval, v Bruslju, ki je bil letos prav tako tarča napada, pa niso okrepili varnosti. V okolici glavnega trga Grand Place in božičnega sejma nihče ni ustavljal tovornjakov, ki so dovažali blago. »Verjetno se bo zgodilo še kje,« je o napadih s tovornjaki za Reuters rekel 86-letni Bruseljčan Roger Lepers, »toda kdaj, tega ne vemo.«