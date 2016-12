Prvič v tej alpski smučarski sezoni se je zgodilo, da jo je na prizorišču zagodlo vreme. Organizatorji so izgubili bitko z vremenom, zato je ženski veleslalom v Courchevelu odpadel.

V Courchevelu je včeraj ves dan močno pihalo. Organizatorji so želeli na vsak način izpeljati tekmo, ki je bila od prvih številk naprej neregularna. Močni sunki vetra so vplivali na rezultate. Po startni številki 16 je bila tekma dalj časa prekinjena, po številki 19 pa prestavljena na kasnejši termin z nižjim startom. Organizatorji so popoldne dokončno izgubili bitko z vremenom, tako da je bil četrti veleslalom sezone odpovedan. Žal se po progi ni spustila nova slovenska serijska zmagovalka tekem svetovnega pokala Ilka Štuhec, tako da njena veleslalomska pripravljenost ostaja neznanka.

»Pravzaprav je šlo vse po predvideni poti. Dan pred tekmo smo bili trenerji seznanjeni z vsemi možnimi scenariji, ki so se žal uresničili. Le zadnji se ni, ki je napovedoval, da naj bi bil veleslalom na sporedu danes, a je vremenska napoved tako slaba, da so preizkušnjo raje odpovedali,« je iz Chamonixa sporočil Denis Šteharnik, glavi trener tehničnih disciplin v slovenski ženski reprezentanci.

Ana Drev je bila edina slovenska smučarka, ki je šla na progo v težkih razmerah, nastop pa se ji je ponesrečil. Najboljša slovenska veleslalomistka proge ni napadala, temveč je na njej le smučala, kar se je poznalo na času, saj je do prve prekinitve prehitela le štiri alpske smučarke. »Kaj se dogaja z Ano Drev? Ana je smučarka, ki nujno potrebuje dober rezultat ali vsaj dober nastop, da pridobi samozavest in napade tako, kot je to počela v lanski sezoni. Tega premika v tej sezoni še ni storila. Lani ga je takoj po Courchevelu. Vsi potrpežljivo čakamo, kdaj bo Ana spet napadla na vso moč. Dodal bi, da njeno smučanje še zdaleč ni slabo, le ni še na ravni lanskega, ko se je na tekmah svetovnega pokala uvrščala na zmagovalni oder,« pravi Denis Šteharnik.

»Treninge bom nadaljeval s slalomsko ekipo, druge tekmovalke bodo imele prosto do božiča. Takoj po družinskem večeru pa gremo na trening v Avstrijo, kjer se bomo pripravljali na prednovoletne preizkušnje,« je načrt prihodnjih dni predstavil Šteharnik in dodal, da se bodo morali podrediti programu odpovedane tekme v Courchevelu.

Svetovni pokal v alpskem smučanju se bo nadaljeval že jutri, z nočnim slalomom v Madonni di Campiglio. Ženske bodo imele nekoliko daljši premor, do 28. decembra, ko bo na Semmeringu nova veleslalomska preizkušnja, dan kasneje pa še slalomska.