Aluminij je v vlogi povratnika med prvoligaši jeseni prehitel le Radomlje. Spomladi ga z novim trenerjem po slovesu Bojana Špehonje čaka krčevit boj za obstanek med elito.

Kidričani so največje presenečenje pripravili avgusta, ko so slavili v Ljudskem vrtu, a tega dosežka pozneje niso znali oplemenititi. Za vedrejši odhod na zimske počitnice so ravno v zadnjem krogu jesenskega dela prvenstva ugnali Celje in se najbližjemu zasledovalcu iz Krškega približali na štiri točke zaostanka. Aluminij je sicer dosegel najmanj golov (15) med vsemi desetimi klubi v prvi ligi, od tega jih je tretjino prispeval vodilni strelec kluba v tej sezoni Žiga Škoflek. Dvaindvajsetletni vezist iz Vojnika pri Celju je med vsemi igralci Aluminija zbral tudi največ uspešnih preigravanj (42 od 65 poskusov). Zanimivo, da sodniki na 21 tekmah niso dosodili niti ene enajstmetrovke v korist Kidričanov. Enako se je zgodilo igralcem Rudarja iz Velenja.

Po izračunih podjetja Instat Football je najvišjo oceno za predstave v jesenskem delu prvenstva dobil branilec Aluminija Nemanja Jakšić, ki je odigral 1621 minut, storil 22 prekrškov, osemkrat je prestregel žogo in jo šestkrat vzel, imel pa je tudi 74-odstotno uspešnost podaj. Med vratnicama sta si minute na igrišču izmenjala Luka Janžekovič in Kristian Lipovac. Slednji je pri 27 letih ravno pred dnevi naznanil konec športne poti, saj se bo posvetil drugim življenjskim izzivom. Janžekovič je branil na dvajsetih tekmah in prejel 32 golov, poleg tega pa ubranil 53 strelov (od tega je zbral 25 odličnih obramb).

Največ napak za gol (8) je povzročil Josip Zeba, kar devet zadetkov pa je Aluminij dosegel iz prekinitev (prosti streli ali udarci iz kota). Najnatančnejši podajalec v moštvu je Dejan Krljanović, ki je od 1250 udarcev 972-krat pravilno podal žogo. Od tega je zbral deset natančnih ključnih podaj, med vsemi igralci v ligi pa je največkrat (4) stresel okvir vrat. Matic Vrbanec je največkrat poskušal s strelom proti vratom (34), a ni niti enkrat zatresel nasprotnikove mreže. Aluminij je največ zadetkov (22 od 33) prejel iz postavljenih napadov tekmecev, pet iz protinapadov in šest iz prekinitev.

