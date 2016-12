V letošnji prvi izvedbi občinskega projekta Kul služba! je 15 mladih dobilo priložnost usposabljanja na delovnem mestu, daljšo obliko zaposlitve pa so si za zdaj zagotovili trije kandidati. Po besedah vodje urada za mladino Mestne občine Ljubljana Uroša Grilca bosta še dva javna zavoda v prihodnjih mesecih kandidatoma ponudila neko obliko zaposlitve.

Grilc je poudaril, da mladim, ki sodelujejo v tem projektu, ne morejo obljubiti zaposlitve. Namen tega projekta je namreč mladim ponuditi »celovito, konkretno in kakovostno izkušnjo dela v javnih zavodih in podjetjih«. Dolgoročno pa si urad za mladino prizadeva, da bi s tem projektom delodajalce prepričali o pomembnosti zaposlovanja mladih in s tem pripomogli k izboljšanju zaposljivosti te starostne skupine.

Občina je že razpisala drugo izvedbo projekta, pri kateri lahko sodelujejo vsi brezposelni mladi Ljubljančani, ki do 1. maja ne bodo starejši od 30 let. Po podatkih zavoda za zaposlovanje je bilo novembra letos takšnih mladih 2596. Potegovali se bodo za možnost usposabljanja na 21 razpisanih delovnih mestih.

V prvem krogu projekta kar sedem delovnih mest ni zanimalo nobenega kandidata. Mladih ni pritegnilo delo zvokovnega tehnika v Festivalu Ljubljana, elektrikarja in avtomehanika na Ljubljanskem potniškem prometu, kanalarja pri Vodovodu-Kanalizaciji, vrtnarja na Žalah, inkasanta na parkirišču Ljubljanskih parkirišč in tržnic in farmacevtskega tehnika v Lekarni Ljubljana.

Glede na to, da so zdaj razširili krog upravičencev, doslej so namreč v projektu Kul služba! lahko sodelovali le iskalci prve zaposlitve, Grilc pričakuje več prijav kot ob prvi izvedbi projekta, ko so prejeli 173 prijav. »Upamo predvsem, da za tista delovna mesta, pri katerih v prvem krogu ni bilo povpraševanja, tokrat najdemo kandidate. Prav ta delovna mesta so namreč tista, pri katerih je možnost trajnejše zaposlitve največja,« je pojasnil Grilc.

Grilc: Tudi mi se še učimo

Nekateri mladi so bili pred časom kritični do projekta Kul služba! in so svoje pripombe strnili v anonimnem pismu občini. Med drugim so bili razočarani nad uporabnostjo delavnic in dejstvom, da jim v času usposabljanj na delovnem mestu pripada le minimalno plačilo v višini treh evrov na uro in potni stroški, da jim delodajalci niso dolžni plačati prispevkov za socialno varnost in da jim ne teče delovna doba. Kritični so bili tudi do tega, da niso že od vsega začetka vedeli, kdaj natančno jih čakajo delavnice in kdaj bodo izbrani kandidati začeli z usposabljanjem na delovnem mestu.

»Nekatere kritike mladih so bile upravičene,« je priznal Grilc in dodal, da so s projektom Kul služba! orali ledino in da »smo se in se še vedno tudi učimo ter si prizadevamo biti še boljši«. Pojasnil je, da so imeli pri prvi izvedbi projekta res težave s časovnico, ker njihovemu partnerju, zavodu za zaposlovanje, ni uspelo objaviti instrumenta usposabljanja na delovnem mestu, zato je prišlo do zamud. V drugi izvedbi teh težav ne bi smelo biti, je dejal Grilc in pojasnil, da bodo kandidati o izboru za delavnice obveščeni do predvidoma 20. januarja, v drugi polovici februarja bodo potekale delavnice, od marca naprej pa se bodo usposabljali na delovnem mestu.

Vodja urada za mladino je razložil, da bodo tudi v drugi izvedbi projekta finančno vezani na zavod za zaposlovanje in njegov program usposabljanj na delovnem mestu. Zato se bodo tudi tokrat morali prilagoditi vsem pravilom in omejitvam, ki jih ta program predvideva. To pomeni, da si tudi tokrat mladi lahko obetajo le dodatek za aktivnost v višini treh evrov na uro in dodatek za prevoz. A Grilc je napovedal, da se bodo tokrat zadnjič povezali z zavodovim programom usposabljanj na delovnem mestu. V prihodnje bodo poskušali pridobiti evropska sredstva, s katerimi bodo lahko na drugačne načine povezovali mlade brezposelne in delodajalce, z željo po doseganju »več trajnejših zaposlitev za mlade v občini in trajnejših oblik zaposlovanja«, je dejal Grilc.