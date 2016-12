Mestna občina Ljubljana je včeraj prejela sklep sodišča, da mora Simon Jernejc odstraniti hlode, ki jih je v znak protesta navozil na traso nove kolesarske steze in pločnika ob Vojkovi cesti, je povedal ljubljanski župan Zoran Janković. Po njegovih besedah bi Jernejc ovire, s katerimi je želel preprečiti gradnjo na manjši parceli, moral odstraniti danes.

Simon Jernejc pa nasprotno trdi, da ni prejel sklepa sodišča, da mora odstraniti hlode, ki ovirajo nadaljevanje gradnje kolesarske steze. Poleg tega se mu je zdelo nenavadno, da bi sodišče že izdalo kakršen koli sklep, ker sploh še ni odgovoril na navedbe občine v zadevi pred sodiščem. »Preden bomo karkoli storili, bomo zagotovo počakali na odločitev sodišča,« je zagotovil Jernejc, ki tako danes ne namerava odstraniti navožene hlodovine.

Spomnimo, Jernejc je novembra pojasnil, da je gradnjo na tem delu gradišča želel preprečiti zato, ker je njegov oče še vedno lastnik tega zemljišča. Zatrdil je namreč, da oče še ni prejel nobene odločbe upravne enote o razlastitvi. Ob tem pa je dodal, da ima poleg te parcele njegova družina še večjo njivo, do katere ne bo imela več dostopa, če bo občina zgradila kolesarsko stezo.

A Janković je zagotovil, da bo družina Jernejc do svoje njive tudi po zgraditvi kolesarske steze in pločnika lahko dostopala po Poti spominov in tovarištva. Ob tem pa je župan poudaril, da je sodišče že pred petimi leti končalo postopek razlastitve te manjše parcele, ki je zdaj predmet spora z Jernejcem.

Zaradi hlodov je občinski izvajalec gradnje kolesarske steze in pločnika, družba Teleg-M, do zdaj kolesarsko stezo in pločnik urejala le do robov spornega zemljišča. Ko bo Jernejc umaknil ovire, pa bo dva kosa že zgrajene kolesarske steze le še povezala. Ker je občina en večji kos zemljišča, ki ga potrebuje za podaljšanje kolesarske steze do postajališča Bicikelj na koncu Vojkove ceste, letos z razlastitvijo prav tako pridobila od Jernejca in njegovih sorodnikov, se tudi tam lahko zgodi podoben zaplet. Vendar je Janković prepričan, da nadaljnjih težav ne bo, sicer pa jih bo občina reševala kot do zdaj, to je prek sodišča.