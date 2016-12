»V neprofitnem najemniškem stanovanju Spektra sem že več let. Ko sem slišala, da bodo Spekter prodali, sem se ustrašila. Ne vem, kaj bo to pomenilo za nas, najemnike. Bo lahko novi lastnik moje stanovanje prodal?« nam je potožila najemnica stanovanja v Zagorju (o. p., ime hranimo v uredništvu).

Direktor Rudnika Trbovlje-Hrastnik Jani Žlak odgovarja, da se najemniki nimajo česa bati. »Zakonodaja je jasna. 99 odstotkov najemnih pogodb je neprofitnih. Te pogodbe za najemnike ostajajo enake.« Enak odgovor smo dobili tudi od direktorja podjetja Spekter, d. o. o, Staneta Sotlarja. »Večina najemnikov ima podpisane pogodbe o najemu stanovanj za nedoločen čas, zato se zanje ne bo nič spremenilo.«

Nekatera stanovanja pa je od Spektra mogoče odkupiti. Direktor Žlak poudarja, da so se z bankami upnicami dogovorili o tem, da se lahko prodajo stanovanja, ki so starejša od 50 let. »Tisti, ki se zanimajo nakup stanovanja, se morajo najprej pozanimati, ali je njihovo stanovanje starejše od 50 let, in nato podati vlogo,« poudarja Žlak. Lansko leto so prodali 65 stanovanj. Če ne bo dovolj zanimanja, pa bodo razmislili o tem, da bi prodali tudi stanovanja, ki so stara 40 oziroma 37 let.

Žlak ob tem omenja tudi možnost »skupne« banke, ki bi ljudem ponudila ugodnejše kredite, če bi se za nakup zanimalo več ljudi. »Vendar pa to še ni mogoče, saj z vsako prodajo stanovanja slabimo Spekter. Verjamem pa, da bi lahko, če bi razširili razpis, prodali najmanj 500 stanovanj,« je prepričan Žlak. Povedal je, da cenitve stanovanj potekajo vsake pol leta, vendar jih pod ceno, ki jo zahteva banka, ne morejo prodajati. Zakonodaja sicer dopušča, da lahko najemnik kupi stanovanje za nižjo ceno in ima predkupno pravico. Ko bodo banke poplačane, bo imel novi lastnik Spektra proste roke pri postavljanju cen.

Potencialni kupec Stanovanjski sklad Ljubljana Kdaj bo družba Spekter, ki je v lasti Rudnika Trbovlje-Hrastnik in premoženje katere upravlja Slovenski državni holding, prodana, se še ne ve. Mednarodni razpis za prodajo Spektra je bil napovedan že oktobra, zdaj obljubljajo, da naj bi bil objavljen še letos. A kot kaže, bo na prodajo treba še malo počakati. Sotlar je poudaril, da se za prodajo družbe Spekter pripravlja javni razpis, ki bo objavljen, ko bo razpisna dokumentacija usklajena in bo nadzorni svet družbe Rudnik Trbovlje-Hrastnik potrdil njegovo objavo. Spekter naj bi bil po prvotnih načrtih prodan do konca marca 2017, ko mora biti dokončno in v celoti poplačan dolg rudnika vsem bankam. Kot potencialni kupec družbe se omenja Stanovanjski sklad Ljubljana. Žlak nad tem ni navdušen. »Ne vem, ali je stanovanjski sklad ravno najboljši kupec. V zadnjih treh letih so imeli 70 deložacij. Medtem ko smo imeli mi dve, tri na leto. Ti postopki so dolgotrajni. Najemnika se obvesti od morebitni deložaciji, se mu ponudi slabše stanovanje… Ne morem z gotovostjo trditi, da bi v primeru nakupa stanovanjski sklad deloval enako. Zagotovo podjetje ne bo delalo razlik med zasavskimi in ljubljanskimi najemniki. Bojim se, da bo kupec vse skupaj razprodal,« je sklenil Žlak.