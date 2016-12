Devetintridesetletni Ljubljančan in njegov šest let mlajši pajdaš iz okolice Ljubljane sta najmanj eno leto prek spleta prodajala orožje in strelivo ter v tem času zaslužila vsaj 15.000 evrov. Policisti sumijo, da sta se z nečednimi posli ukvarjala še precej dlje, vendar ju za zdaj dolžijo »le« 11 kaznivih dejanj nedovoljenega prometa z orožjem, za kar so zbrali dokaze tudi s pomočjo prisluškovanja. Uspešne so bile tudi hišne preiskave, pri katerih so policisti poleg orožja našli tudi potrdila o oddanih pošiljkah s številkami za sledenje vred. Zato so v tujini policisti nekaj kupcev orožja že izsledili. Orožja, ki sta ga ljubljanska varnostnika pošiljala v Francijo, na Nizozemsko, Švedsko v Veliko Britanijo, Italijo in na Norveško, kupci po za zdaj znanih podatkih (še) niso uporabili pri kaznivih dejanjih, vendar pa vse orožje še ni bilo najdeno.

Tako sta v tujino potovali tudi avtomatski puški zastava M70 (jugoslovanska različica kalašnikovke) in hrvaška osamosvojitvena puška zagi M91. »Osumljenca se pri prodaji orožja nikakor nista ozirala na morebitne posledice ali kupce, čeprav bi se morala zavedati, da je uporaba prav te vrste orožja, avtomatskih pušk, namenjena izvrševanju najhujših kaznivih dejanj zoper življenje, telo in premoženje,« je včeraj njuno prijetje komentiral Stojan Belšak , vodja oddelka za organizirano kriminaliteto na ljubljanski policijski upravi.

Ljubljanska varnostnika sta si razdelila vlogi. Starejši je orožje ponujal na anonimiziranem, tako imenovanem temnem spletu (darknet), ki je skrit pred povprečnimi uporabniki. Na eni izmed tamkajšnjih spletnih tržnic, kjer je mogoče kupiti praktično vse, tudi mamila, otroško pornografijo, orožje in nezakonite storitve, se je s kupci dogovoril, kam naj jim orožje pošlje, nato pa vključil 33-letnega pajdaša. Ta je orožje priskrbel in mu ga dostavil na dogovorjeno mesto v Ljubljani, 39-letnik pa je orožje zapakiral in ga poslal naprej prek različnih dostavljavcev paketov. Da pri morebitnih rentgenskih nadzorih orožja ne bi zaznali, ga je spretno ovil s folijo in mu spremenil obliko.

Uspeh v hišnih preiskavah

Oba preprodajalca orožja, ki sta bila zaposlena kot varnostnika v dveh večjih slovenskih družbah za varovanje, sta že v priporu. Policisti so namreč zbrali dovolj dokazov, da jim je preiskovalni sodnik dovolil hišne preiskave, v katerih so našli dva samokresa kalibra 9mm, dve ročni bombi, 5 dimnih ročnih bomb, 7 vložkov za dimne ročne bombe, svetlobno ročno granato, 4 šok bombe, vadbene vžigalnike, vžigalne vrvice, približno 2500 nabojev različnih kalibrov, med njimi tudi prebojne, zažigalne in z odrezano konico, teleskopske palice, več različnih bodal in drugo. Poleg orožja so našli tudi 32 ponarejenih bankovcev po 20 evrov, s katerimi sta se Ljubljančana prav tako ukvarjala. Eden izmed njiju je del ponaredkov izročil 34-letni prijateljici iz Nove Gorice (prav tako varnostnici) za poplačilo dolga njenemu bratu. Toda prijateljice ni prelisičil, temveč so se vsi vpleteni strinjali, da svoj dolg odplača s ponarejenimi bankovci.

Poleg ponaredkov so policisti preprodajalcema zasegli tudi več tisoč evrov v gotovini, zlato in manjše količine mamil, razveselili pa so se tudi podatkov na računalniku in potrdil o poslanih pošiljkah, ki jih bodo uporabili kot dokaz. Preiskavo bodo nadaljevali, saj sumijo, da sta se ljubljanska varnostnika s preprodajo orožja in streliva ukvarjala dalj časa.