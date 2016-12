Senat treh sodnikov je včeraj ponovno razpravljal o usodi trojice, ki je ubijala v neprištevnem stanju in so ji zato izrekli varnostni ukrep obveznega zdravljenja v psihiatrični bolnišnici: pod drobnogled so vzeli primere Janeza Žnidarja, Irene Japelj in Saferja Smajlovića, ki se zdravijo na forenzičnem oddelku mariborskega kliničnega centra. Čeprav so zagrešili izjemno krvava kazniva dejanja, njihovo bivanje v Mariboru ne more trajati v neskončnost – varnostni ukrep je omejen na pet let, v tem obdobju pa sodniki vsakega pol leta preverjajo, ali je še utemeljen. In to so počeli včeraj.

Težko predvidljiv Čeprav je pisne odločitve senata pričakovati šele čez približno mesec dni, je bilo že včeraj jasno, da Janez Žnidar, ki je maja 2014 v Zgornjih Jaršah pri Radomljah s šestimi streli ubil mater treh osnovnošolskih otrok Marjeto Bervar, ostaja na zdravljenju v bolnišnici. Medtem ko Franc Novak, ki mu je prodal pištolo, prestaja petletno zaporno kazen, se Žnidarjevo stanje (gre za preganjalno nanašalno blodnjavost shizofrenskega tipa) ni prav nič izboljšalo. Njegovo vedenje je težko predvidljivo, so sporočili iz bolnišnice. Na vprašanje o potencialni ponovitveni nevarnosti je dr. Jure Koprivšek odgovoril, da če bi ga zdaj izpustili, bi bil še vedno enako nevaren kot v času, ko so ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja odredili. Iz zdravnikovih besed je bilo razbrati, da posebej dobre napovedi zdravljenja v njegovem primeru ni. Irena Japelj je januarja 2012 umorila svojo 82-letno mamo. V domačem stanovanju sta se najprej sprli, nato se je prepir preselil na hodnik, kjer je Japljeva materi z nožem prerezala vrat. Psihiatrinja je takrat ocenila, da je bila obtoženka, po poklicu zdravnica, zaradi shizofrenije in pogostih prividov neprištevna. Pred tragedijo je bila sicer že trikrat hospitalizirana, a je vedno po vrnitvi domov prenehala jemati zdravila. Dr. Koprivšek je včeraj povedal, da se je medtem njeno stanje izboljšalo, zato ji dovolijo nekajurne izhode v mesto, na primer v knjižnico. Japljeva ima za sabo dobra štiri leta varnostnega ukrepa, iztekel se ji bo novembra 2017. Do takrat ji sicer lahko izrečejo milejši ukrep, zgolj ambulantno zdravljenje, bivala pa bi na prostosti. Koprivšek je dejal, da za prihodnost priporoča tako imenovano nadzorovano obravnavo tima strokovnjakov, ki se izvaja po zakonu o duševnem zdravju. Japljeva bi lahko bivala doma, nadzor nad njo in njeno terapijo pa bi prevzela ljubljanska psihiatrična klinika.