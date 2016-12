V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) smo razočarani in obenem presenečeni nad izjavo g. Stanonika, saj je govoril neresnico. Prav OZS je bila namreč tista organizacija, ki je pristojno ministrstvo (MGRT) že leta 2011 prvič opozorila na razmere pri opravljanju storitev v Avstriji. Še več, OZS je ministrstvo tedaj tudi prosila za pomoč, a so se njegovi predstavniki obnašali, kot da se jih problematika ne tiče.

V OZS poudarjamo, da svojim članom ponujamo podporo pri poslovanju z Avstrijo. Svetujemo jim, kako pridobiti dovoljenja za opravljanje dejavnosti v Avstriji, kako prijaviti delavce prek obrazca ZKO 3, ZKO 4, kako se izpolnjuje prijavo BUAK in druge vloge za neizplačani dopust, kako pridobiti zavarovalne police za gradbenike, kako izpolniti prijavo za pridobitev davčne številke v Avstriji itd. V OZS redno spremljamo avstrijsko zakonodajo in naše člane obveščamo o vseh spremembah. Skratka, trditev g. Stanonika, da »zbornice sploh niso vedele, kaj podjetniki potrebujejo za zakonito poslovanje v tujini«, nikakor ne drži. Gre za sprenevedanje, ki meče slabo luč na obrtno-podjetniški zbornični sistem in obenem zavaja javnost.

Mira Črešnar

vodja odnosov z javnostmi Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije