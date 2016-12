Začimbe, kot so bazilika, koper ali denimo koriander, imajo zahvaljujoč flavonoidom antioksidativno delovanje in vrsto zdravju koristnih učinkov. Med drugim skrbijo za mladosten videz naše kože. Res je tudi, da začimbe jedem dodajo okus in aromo in tako še izboljšajo naše kuharske mojstrovine. Tudi v času prihajajočih praznikov, ko se ljudje spozabimo in si privoščimo kakšen kulinaričen greh več.

Kljub vsemu, kot radi opozarjajo nutricionisti, lahko manjše grehe ublažimo z začimbami, ki pripomorejo k hitrejšemu izgorevanju mastnega tkiva, seveda ob redni telesni vadbi. Denimo čili je sila uporabna začimba, ki pomaga pri razgradnji maščob in zmanjša apetit, dejstvo pa je, da ga lahko vključimo v katerokoli jed: od juh, enolončnic, rižot, jedi s testeninami, celo v sladice. Tudi česen odlično dopolni slane jedi, hkrati pa deluje protivnetno in razstruplja naše telo. Pri uporabi zelišč poleg zmernosti svetujemo, da jih k jedem dodamo na koncu kuhanja. Večina zelišč in začimb izgubi svojo vrednost s toplotno obdelavo.

Koper Koper ureja delovanje želodca, pospešuje prebavo, preprečuje napenjanje in pomirja krče prebavil tudi pri dojenčkih. Je dober vir kalija, kalcija in magnezija, vsebuje pa še veliko karotinoidov in vitamina C, ki organizem varujejo pred prostimi radikali. Kljub vsemu ga le redki uporabljajo v kulinariki, čeprav se več kot odlično poda k ribjim jedem (na primer k lososu in postrvi), skuti in jogurtu, kumaram, paradižniku, jajčnim solatam, hladnim majoneznim omakam in solatnim prelivom ter krompirjevim in fižolovim jedem. Za lahko koprovo omako potrebujemo sveže narezan koper, ki ga primešamo navadnemu jogurtu in na drobno narezanim kumaram.

Janež Če kdaj, potem med prazniki v številnih gospodinjstvih zadiši po janeževih piškotih. V kulinariki uporabljamo cela ali mleta semena. Poparek janeževih semen pomaga pri slabi prebavi, napenjanju, črevesnih krčih in vetrovih. V času prehladov pa olajša izkašljevanje in pomaga pri težavah z dihali, saj učinkovito razkužuje dihalne poti. Nepogrešljiv je v kulinariki, med najbolj priljubljenimi pa so decembra gotovo janeževi upognjenci. Odlično se poda kot začimba k soparjeni zelenjavi: k mlademu grahu, korenčku, in k solatam.

Cimet Cimet je začimba, ki je v zimskem času nepogrešljiva. Ima namreč močno protivnetno delovanje, pomaga zniževati raven sladkorja v krvi in srce varuje še tako, da zmanjšuje tvorbo kronične visoke ravni trigliceridov, ki se zgodi, če prepogosto posegamo po mastni hrani. Bogat je z antioksidanti, zato varuje pred oksidativnim stresom, to pomeni, da upočasnjuje staranje in varuje pred različnimi boleznimi. Svetujemo vam, da dan začnete z mlečnim rižem, ki ste ga med kuhanjem posladkali z agavovim sirupom in ga na koncu, tik preden postrežete, posuli s cimetom.

Kurkuma Ta rumena začimba, ki izvira iz Indije, vse pogosteje najde prostor v naši kuhinji. Zanimivo je, da študije kažejo, da je v Indiji prav zaradi velike uporabe kurkume precej nižji odstotek obolelih za rakom v primerjavi z zahodnimi državami. Kurkuma preprečuje vnetja in zmanjšuje vnetne reakcije v telesu. Poleg tega rumeni prah pozitivno deluje tudi na delovanje naših možganov. Vsebuje vitamin C in E, ki sta učinkovita tudi pri kurjenju kalorij.