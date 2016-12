Kvašeni cimetovi zvitki

Za kvašeno testo potrebujemo 500 g mehke moke, 2,5 dl mleka, 50 g masla, 1 jajce, 2 žlici sladkorja, 40 g kvasa, 1/2 žličke soli. Za nadev še 50 g masla, 2–3 žlice sladkorja, 1 žličko cimeta. Za premaz še 1 jajce.

■Mleko segrejemo do mlačnega in■ v pol decilitra nadrobimo kvas ter dodamo sladkor. Premešamo in pustimo deset minut. Maslo pristavimo, počasi stalimo in nekoliko ohladimo. Moko presejemo v večjo skledo. Dodamo sladkor in sol, na sredini pa naredimo jamico, v katero nalijemo preostalo mleko in kvasec ter ubijemo jajce. Dobro premešamo, potem pa z mešalnikom ali ročno na blago pomokani delovni površini zamesimo gladko testo. Oblikujemo ga v kroglo, ki jo položimo v pomokano skledo in pokrijemo s kuhinjsko krpo ali prozorno folijo in pustimo vzhajati eno uro. Vzhajano testo na blago pomokani delovni površini na hitro pregnetemo in razvaljamo v svaljek, ki ga razdelimo na 16 podobno velikih delov. Koščke testa oblikujemo v kroglice. Pokrijemo jih s kuhinjsko krpo in pustimo vzhajati 30 minut. V kozici pristavimo in počasi stalimo maslo. Pekač obložimo s papirjem za peko. V skodelici zmešamo sladkor in cimet. Vsako kroglico testa na blago pomokani delovni površini podolžno razvaljamo. Testo narežemo na trakove, ki jih premažemo s staljenim maslom in posujemo s cimetovo mešanico. Trakove poljubno zvijemo v obliko polža ali tako, kot prikazuje fotografija, kupčke pa z dovolj razmika za vzhajanje polagamo v pekač. Jajce zmešamo z žlico vode in z njim premažemo testene kupčke, ki naj počivajo deset minut. Pekač porinemo v segreto pečico na 190 stopinj Celzija, da se testo lepo obarva. Pečene cimetove polžke ohladimo in postrežemo skupaj s skodelico čaja, kave, kuhanega vina, punča…

l Cimet se imenitno ujame tudi denimo z žitaricami in jogurtom ali kašo za zajtrk, lahko ga dodamo kavi, narezanemu sadju, brez strahu pa lahko z njim v zares majhnih količinah začinimo bučno ali sirovo rižoto, nekateri ga kot skrivnostno sestavino dodajo celo v govejo juho ali s ščepcem začinijo pečenko. Navsezadnje cimet najdemo tudi v mešanicah začimb za kari. Obilico domišljije v praznični kuhinji!