Na Institutu Jožefa Stefana so razvili miniaturno mobilno medicinsko napravo EKG, ki je v svetovnem merilu pomembna tehnološka inovacija za dolgotrajno spremljanje delovanja srca. Gre za enostavno napravico, ki v povezavi z osebnim telefonom omogoča nemoteče večdnevno merjenje delovanja srca med vsakodnevnimi aktivnostmi, spanjem in hujšimi telesnimi napori.

»Prvič v zgodovini instituta nam je uspelo izdelek in znanje, ki je leta nastajalo v laboratorijih, tik preden sta dozorela za trg, tudi prodati,« je izpostavil tudi za evropski prostor neobičajno prakso odkupa patenta prof. dr. Jadran Lenarčič, direktor Instituta Jožefa Stefana, in dodal, da brez investicije takšnega produkta ne bi mogli narediti.

Naprava je že v prodaji

S partnerjem iz gospodarstva so namreč skupaj izvedli inovacijo v obliki certificiranega tržnega izdelka SAVVY EKG, ki ga že tržijo tudi v Italiji, Avstriji in Nemčiji, kmalu pa naj bi bil dosegljiv še v drugih članicah Evropske unije. »Gre za osebno medicinsko napravo, kar pomeni, da z njeno pomočjo pridete k zdravniku z izvidom in mu tako olajšate delo. Merilnik se z dvema elektrodama namesti na telo v bližini srca, izmerjeni EKG pa prikazuje in shranjuje v pametnem telefonu za poznejšo natančnejšo obdelavo. Uporabnik lahko poročilo kadar koli in od koder koli svojemu osebnemu zdravniku tudi pošlje,« je pojasnil prof. dr. Roman Trobec, vodja inovacijske in razvojne skupine. Dodal je, da so imeli pri njegovi zasnovi ves čas pred očmi, da je lahko mobilna aplikacija šibka točka, zlasti za starejše generacije. Zato je naprava preprosta za uporabo in ne potrebuje nastavitev, kablov ali stikal; brez polnjenja lahko nemoteno deluje več kot sedem dni.

Jedro sistema SAVVY EKG je približno deset centimetrov velika in lahka naprava, ki se pritrdi na telo s pomočjo standardnih samolepljivih EKG-elektrod. Zaradi visoke ločljivosti in zanesljivosti je primerna tudi za medicinsko uporabo, predvsem pa je namenjena kroničnim bolnikom, športnikom in tistim, ki opravljajo nevarne poklice, ter starejšim in vsem, ki skrbijo za svoje zdravstveno stanje.

»Ko pride v ambulanto bolnik z motnjo srčnega utripa, zdravnik ne more takoj postaviti diagnoze in mu predpisati terapije. S pomočjo meritev od trenutka, ko je začutil spremembo v bitju srca ali v svojem počutju, je oboje veliko lažje. Hkrati bodo meritve dragocen pripomoček tudi v procesu zdravljenja in nadaljnje kontrole,« je jasen kardiolog dr. Luka Klemen, predstavnik podjetja Saving, ki je odkupilo tehnologijo.