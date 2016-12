Institut odpoklica župana ni nova ideja, je pa bila vse aktualnejša pa po zadnjih velikih ljudskih vstajah iz leta 2014 toliko aktualnejša. Minuli petek so tako poslanci s 45 glasovi za in 19 proti sprejeli novelo zakona o lokalni samoupravi, ki prinaša možnost odpoklica župana. Podporo noveli so izrekli poslanci SMC, DeSUS in ZL, proti pa so bili njihovi poslanski kolegi v SD, SDS in NSi. Novela določa, da lahko občani odpokličejo župana enkrat med mandatom, in to v obdobju po preteku 12 mesecev od dneva nastopa mandata in najkasneje 12 mesecev pred njegovim potekom. V občinah z institutom odpoklica župana večinoma niso zadovoljni – a obstajajo tudi izjeme. Ena takih je ljubljanska občina z županom Zoranom Jankovićem na čelu. Nasprotniki pa večinoma opozarjajo, da bi lahko odpoklic destabiliziral sistem lokalne samouprave, predvsem pa se bojijo zlorab. To je tudi ključen argument vodje interesne skupine lokalnih interesov Milan Ozimič. Slednji poudarja, da ta institut v ničemer ne rešuje problematike nezadovoljstva volivcev z delom župana. Prepričan sje, da bi to orodje postalo priročno orodje opozicije, omogočalo bo predčasne volilne kampanje. »Župana se že sedaj lahko razreši iz krivdnih razlogov, kar ureja zakon v 90. b členu, ne bi pa smeli razrešitvi botrovati politični razlogi ali županovi nepopularni ukrepi,« je poudaril Ozimič.

Med strokovno javnostjo odpoklic župana načeloma uživa podporo. Slovenska ljudska stranka (SLS), iz katere je bilo v preteklosti največ županov, pa je že napovedala, da bo v primeru sprejema zakona vložila pobudo za ustavno presojo.