»Nek lokalni nogometni funkcionar je predstavil neko svojo idejo, najprej hrvaškim medijem in iz tega je nastala velika zgodba o dogovorjeni regionalni ligi, o denarju, ki naj bi ga Uefa že pripravila za to. Ponavljam, nismo se dogovorili o nobeni regionalni ligi, nismo pripravili nobenega denarja zanjo. To je povedal gospod iz makedonske zveze, ki z Uefo absolutno ni nikakor povezan. Če pa hoče nekdo drugi razen Uefe organizirati regionalno ligo, potem je to druga stvar,« je nekdanji predsednik NZS zavrnil idejo o regionalni ligi, ki razburja predvsem Hrvate in Srbe. Čeferin je sicer potrdil, da pobude za regionalne lige prihajajo iz večih držav, tudi iz Skandinavije, in da jim Uefa načeloma ne nasprotuje. Dodal je še, da bi, če bi se ta ideja materializirala, na tem prostoru nastala liga, v kateri bi igrale še sosednje države in ne le bivše države Jugoslavije. Takšna liga bi bila dodatna možnost za klube, da se kvalificirajo v ligo prvakov. Vsaj zaenkrat pa po Čeferinovo od regionalne lige ne bo nič.

Aleksander Čeferin je ob obisku izpostavil, da je Hrvaška glede na število vrhunskih nogometašev, ki prihajajo iz te države, svetovni fenomen. A je obenem poudaril tudi, da ima vsaka zveza še nekaj rezerv in težav, na Hrvaškem kot glavni težavi vidi navijaške nerede in nasilje ter slabo infrastrukturo. Predvsem pri stadionih je Hrvaška med najslabšimi državami v tem delu sveta, je opozoril Čeferin, o čemer nazorno priča tudi stanje stadiona Maksimir v Zagrebu.

Na koncu pogovora se ni mogel izogniti vprašanjem glede afere Football Leaks. »Veliko smo se pogovarjali o tem, saj je neplačevanje davkov resen problem v nekaterih državah. Če so vpleteni klubi, potem je Uefa dolžna reagirati, če so vpleteni posamezniki, pa je za to odgovorna država. Mi ne moremo kaznovati igralca, če ni plačal davka, vidimo pa, da nekatere države to že počnejo, denimo Španija,« je pogovor in obisk na Hrvaškem zaključil Čeferin.