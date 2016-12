Telekom Slovenije za brezskrbno brskanje po spletu, uporabo e-pošte in komunikacijo prek družbenih omrežij uporabnikom omogoča paket Mobilni internet Brezskrbni z mesečno naročnino 30,95 evra. Paket omogoča povsem neomejen mobilni prenos podatkov v omrežju Telekoma Slovenije. Če se ob tem odločite še za nakup USB-modema, tablice ali prenosnega računalnika z USB-modemom v akcijski ponudbi z vezavo za 12 oziroma 24 mesecev, pa prejmete še 30 % popusta na mesečno naročnino za polovico obdobja vezave. To pomeni, da ob vezavi za 24 mesecev prejmete popust na naročnino za obdobje 12 mesecev, ob vezavi za 12 mesecev pa popust velja 6 mesecev. Tako v navedenem obdobju neomejeni mobilni internet uporabljate že za 21,67 evra mesečno. Akcijska ponudba velja do 28. februarja 2017.

V praznični ponudbi Telekoma Slovenije je na voljo tudi ugoden nakup izbranih naprav. Tako lahko ob paketu Mobilni internet Brezskrbni izberete še USB-modem Huawei E3372h za 1 evro, tablico Lenovo Tab 2 A10-30 LTE za 94,80 evra ali prenosnik Lenovo IdeaPad 110-15 z USB-modemom Huawei E3372h za 190,80 evra.

Paket Mobilni internet Brezskrbni je prava rešitev za vse, ki za dostop do spleta poleg mobilnega telefona in računalnika s fiksnim internetnim dostopom uporabljate tudi dodatne mobilne naprave. Oglasite se v enem od Telekomovih centrov po vsej Slovenije in se dogovorite za brezplačen preizkus mobilnega interneta, seveda tudi v omrežju LTE/4G.

Decembra lahko naročniki mobilnih paketov Telekoma Slovenije izkoristite praznično ponudbo za hitri mobilni prenos podatkov - za 1 evro vam je na voljo 24-urni neomejeni mobilni prenos podatkov. Za vklop dodatnega zakupa mobilnega prenosa podatkov pošljite SMS z vsebino DAN I na številko 1918. Storitev lahko vključite večkrat, in sicer po tem, ko 24-urni zakup že izkoristite. Z januarjem 2017 stopi v veljavo redna cena, ki je 3,95 evra (vse navedene cene vključujejo DDV).

Več informacij o ponudbi Telekoma Slovenije je na voljo na www.telekom.si.