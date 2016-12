Praznično preobložene mize Božično-novoletni prazniki so postali sinonim za preobložene, od dobrot šibeče se mize in kozarce, napolnjene z opojno mehurčkasto pijačo, zato se v veselem decembru, času poslovnih in družinskih srečanj, kakšnemu dodatnemu kilogramu pač ne moremo izogniti. Nič čudnega potem, da nekateri vsak slasten grižljaj pospremijo z občutkom krivde. Spet drugi pa med prazniki jedo brez meja in brez strahu, saj je zima za prikrivanje odvečnih maščobnih blazinic idealen letni čas. Ko posijejo prvi sončni žarki in debele plašče zamenjajo telo razkrivajoča oblačila, pa se lotevajo drastičnih spomladanskih diet v okviru priprav na poletje. In zgodba se naslednje leto ponovi, odvečni kilogrami izginjajo in se ponovno vračajo kot bumerang. Nihanje telesne teže ni le psihična frustracija, pač pa tudi zelo nezdravo in obremenjujoče za organizem.

Uživate lahko, ne da bi se zredili Odločitev, da bomo ob praznični mizi posegali zgolj po zelenjavi in ostalih skoraj nekaloričnih prigrizkih, terja jekleno voljo, ki je skoraj nihče ne premore in ki je, roko na srce, nesmiselna. Po navadi se prestrogih meril držimo toliko časa, da postanemo res pošteno lačni in se nato vsega ne le najemo, ampak preobjemo in s tem naredimo dodatno škodo. Tudi med prazniki se vam ni treba odreči vsem užitkom, uživate namreč lahko, ne da bi se zredili. Ključ do uspeha je v zmernosti. Med prazniki si naredite neke vrste prehranski dnevnik, zapisujte ali zapomnite si, kaj pojeste in kdaj, ne pozabite niti na telovadbo. Toda pozor. Če telovadite zgolj zato, da se lahko bašete s hrano, je vaš trud zaman. Zaužite kalorije se izenačijo, če ne kar presežejo tiste pokurjene in le peščica srečnežev jo še vedno lahko odnese, ne da bi se zredila, predvsem po zaslugi svoje mladosti, genske zasnove ali konstitucije.

Večja ko je izbira, več pojemo Priprav na praznovanje se nikoli ne lotevajte s stradanjem, saj boste tako za slavnostno večerjo preveč lačni in boste še bolj željno planili po dobrotah. Zelo priporočljivo je, da so obroki pred praznovanjem lažji in bogatejši z zelenjavo in ostalimi manj kaloričnimi jedmi. Da bi lažje nadzirali tek, pred odhodom na zabavo nekaj malega pojejte, recimo košček rženega kruha s sirom, da ob prihodu ne boste lačni. Tak prigrizek tudi pomaga upočasniti hitrost, s katero vaše telo absorbira alkohol, in tako preprečuje mačkasta popraznična jutra. S seboj lahko prinesete tudi kakšen bolj zdrav prigrizek in si s tem zagotovite izbiro. Preden sedete k mizi, popijte velik kozarec mineralne vode. To bo zapolnilo želodec, ustvarilo občutek sitosti in vam pomagalo omejiti tek. Enak učinek doseže juha, na primer goveja. Če se ne morete upreti, da bi med praznično večerjo na krožnik naložili kup hrane, prosite nekoga, naj to naredi namesto vas. Študije kažejo, da večja ko je izbira hrane, več pojemo. Zato ne jejte vsega po malem. In zapomnite si, da stari rek, ki pravi, da je treba pojesti vse, kar je na krožniku, že dolgo ne drži več. Hrano razdelite na manjše porcije in jejte karseda počasi, saj občutek sitosti zaznamo šele po približno 20 minutah. Ko se lotevate poobedka, izbirajte sadne dobrote. Če se vendarle ne morete upreti čokoladi, pa posezite po tisti temni. Čim višji je odstotek kakava, tem manj je v čokoladi sladkorja in maščob. Kitajci so se domislili še ene zabavne zvijače, s katero lahko prelisičimo lakoto. Po izkušnjah privržencev vzhodnjaške medicine se lahkota zmanjša, če približno 20 sekund s sredincem pritiskamo na posebno akupresurno točko v vdolbinici med nosom in zgornjo ustnico. Evropejci bi kruljenje v trebuhu, roko na srce, raje pomirili z dunajskim zrezkom kot pritiskanjem točke pod nosom, toda ni greh poskusiti. Če akupresura pomaga pri številnih zdravstvenih težavah, bo morda preprečila tudi kakšen neželen kilogram.

Nekaj namigov za pripravo zdrave božične pojedine Če se božične večerje lotevate v lastni režiji, imejte v mislih, da so na primer pri krompirju večji kosi boljši, in sicer zato, ker imajo manjši več zunanje površine, na katero se veže maščoba. Morda se vam koža pečenega piščanca zdi nadvse okusna, toda prav v koži piščanca, gosi in purana se skriva največ maščobe. Če jo odstranite, boste prihranili tudi do 50 kalorij na porcijo. Belo meso ima nekaj manj kalorij kot rdeče. Pri pripravi jedi skušajte uporabljati samo rastlinsko maščobo, po možnosti hladno stiskano olje, izogibajte pa se praženju, sploh praženju z veliko maščobe, saj je to najslabši način priprave jedi. Zelo visoke temperature olja, na katerem pražite, »dobre« maščobe spremenijo v »slabe«. Veliko boljša izbira kot praženje ali cvrtje je kuhanje v sopari, ki pusti dragocene snovi v jedeh tako rekoč nedotaknjene. Pri pripravi sadja in zelenjave lahko sprostite vse zavore. Potrudite se s čim bolj raznovrstno izbiro in si za praznike privoščite odkrivanje novih okusov. Če sadje in zelenjava le nista premazana z maslom ali utopljena v kaki drugi maščobi, velja, da vsebujeta malo maščob in skupnih kalorij – z izjemo avokada, ki velja za enega najbolj hranljivih sadežev. Okus hrani izboljšajte z začimbami in ne z dodajanjem maščobe.

Kalorije tudi pijemo Kozarec rdečega vina vsebuje samo 85 kalorij, toda kako naj vemo, koliko smo popili, če nam ga nenehno dolivajo? Nikar ne pozabite, da alkohol spodbuja in krepi tek ter obenem slabi vaše trdne namere, da boste pazili na vnos hrane. Vsi trdni sklepi o zdravem prehranjevanju se zamajejo že po nekaj kozarcih. Energija, ki jo prinese pijača, prinese tudi dodatne kalorije. Nedavne študije so pokazale, da se telo na kalorije iz tekočine ne odziva enako kot na tiste iz hrane. Morda zato, ker kalorije iz tekočine ne dajejo občutka sitosti. Da bi upočasnili vsrkavanje alkohola v kri, kot rečeno, ne nazdravljate na prazen želodec. Ko nimate časa za obrok, pa si v točilnici vzemite k pijači vsaj nekaj surovih nesoljenih oreškov ali oliv.

Pravilo 80 : 20 Če si ob posebnih priložnostih vseeno privoščite kaj neprimernega in prekoračite meje, ki ste si jih postavili ob odhodu na zabavo, pa si ne delajte prehudih skrbi. Strokovnjaki so dognali, da občasne pregrehe tudi ne povzročijo tako drastične škode telesu. Če se držite pravila 80 : 20 in torej 80 odstotkov časa jeste zmerno in se (kolikor je pač mogoče) izogibate ocvrtemu krompirčku in hamburgerjem, si lahko preostalih 20 odstotkov prihranite za praznike; le pazite, da ne pojeste vseh »bonus točk« v enem večeru.

Sklepna misel: bistvo praznovanja ni hrana Na zabavah naj bi se zabavali, zato jih ne kvarite z zaskrbljenostjo zaradi nekaj pregreh. Ko se boste ob božično-novoletnih praznikih spet srečali s sorodniki in prijatelji, bi bilo nesmiselno, če bi se večino časa ukvarjali z vsebino svojega krožnika. Resnične praznike boste doživeli šele, ko se boste brezskrbno poveselili, poklepetali ali zaplesali s svojimi najbližjimi. Ko pa boste le sedli za obloženo mizo in nazdravili, pa seveda ne pozabite na načelo zmernosti – to vam bo prihranilo marsikatero nevšečnost.