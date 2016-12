Po definiciji so kuhinjski otoki oddeljeni kuhinjski elementi, v katerih hranimo posodje ali špecerijo, površino pa uporabljamo za kuhanje (kadar je vanjo vgrajena kuhalna plošča), pomivanje posode (če je vgrajeno korito), kot delovno površino ali barski pult.

V enakem ali drugačnem slogu kot kuhinja? Ko kupujemo kuhinjo, običajno izberemo otok iz iste linije kot druge kuhinjski elemente, ni pa to nujno. Če je slogovno drugačen, je prostor videti bolj razgiban, otok pa še bolj pritegne pogled in tako dejansko postane središče kuhinje. Izberete lahko različne barve in oblike tega elementa, najbolj priljubljeni pa so klasični kuhinjski otoki, ki jih odlikujeta eleganca in prefinjenost. Običajno so pravokotne oblike z delovno površino na eni in jedilno na drugi strani, ki z barskimi stoli služi kot jedilni kotiček, in postavljeni sredi kuhinje. Izbira je seveda dosti širša, saj lahko izbirate med različnimi oblikami, tudi polkrožnimi ali krožnimi, in ureditvijo notranjosti.

Služi naj različnim namenom Kakšna bo glavna funkcija otoka, je prvo vprašanje, ki si ga morate zastaviti pred nakupom. Boste na njem pripravljali jedi, kuhali, pomivali posodo, zajtrkovali ali se samo družili? Najbolje je, da element služi večini teh namenov, poleg tega pa v predale in omarice, ki so vanj vgrajene, spravljamo posodo in pripomočke za kuhanje. Če želite imeti na otoku pomivalno korito, potrebujete večjo površino, prav tako za kuhalno ploščo, saj mora biti zraven še nekaj praznega prostora. Urediti je treba tudi vodovodno in električno napeljavo in poskrbeti za odvajanje kuhinjskih vonjav z napo, pritrjeno na strop.

Pult za obedovanje z barskimi stoli Poleg namembnosti je pomemben vidik višina kuhinjskega otoka. Sodobne kuhinje imajo višje delovne pulte, zato je priporočljivo, da je višji tudi otok. Kadar želite obenj postaviti barske stole, naj bo visok 90 ali 105 centimetrov. Visoki barski stoli nam omogočijo večjo prilagodljivost – kuhinjski otok je namreč lahko zasnovan v dveh nivojih z nižjo delovno površino za pripravljanje hrane in višjim pultom za obedovanje. Lahko je izdelan tudi v eni ravnini, vendar boste v vsakem primeru potrebovali stole na višjih nogah, razen če se odločite za otok v višini mize, kar pa ni pogosta rešitev.