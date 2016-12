Resnici na ljubo obstaja ogromno različnih hiš. Nekatere so velike, druge skromno udobne, tretje tipske, nekaj pa je tudi problematičnih. Naslednjih šest arhetipov domovanj spada v slednjo kategorijo.

Tip 1: hiša, ki si drzne biti drugačna Gotovo ste že kdaj naleteli na hišo, ki jasno odraža lastnikovo obupano željo, da bi bil njegov dom povsem drugačen od drugih. To je v teoriji sicer dobro slišati, toda v praksi – pozor! Tako kot če bi se po celem telesu dali tetovirati z motivi Spužija Kvadratnika, lahko impulzivna samoizraznost vaše hiše vodi v dosmrtno obžalovanje, in to ne samo zato, ker ste ugotovili, da je leopardji vzorec mnogo boljše videti na sedežni garnituri kot na fasadi stare meščanske stavbe. Če vaš dom močno izstopa iz okolice, lahko postane tarča vandalov, grafitarjev in podobnih. Če torej razmišljate o nakupu takšnega »dragulja« ali si ga želite ustvariti sami, le previdno. Alternativa takšnim nekonformističnim željam je, da je sprednja fasada podobna drugim v ulici, duška pa si daste na zadnji strani, kjer so velike spremembe manj opazne.

Tip 2: dom, ki je ob sosedovemu videti patetičen Nihče noče, da bi ga gledati od zgoraj navzdol, še posebno ne najbližji sosedje. Zna biti, da je težko živeti zraven razkošne vile, ob kateri je vaša skromna hiša videti kot vrtna igralna hišica za otroke. Seveda lahko, če potrebujete več prostora, k svojemu domu dodate prizidek (če imate potrebna dovoljenja), a če je vaš problem zgolj nevoščljivost, verjetno potrebujete zgolj spremembo v odnosu in ne širitev življenjskega prostora. Zapomnite si: večje ni nujno boljše! Svojo hišico izboljšajte s prebarvano fasado, novimi roletami ali ureditvijo okolice in takoj bo videti lepša. In ne pozabite, da z večjo hišo pridejo tudi višji stroški obratovanja in vzdrževanja.

Tip 3: hiša, ki je klon sosedove Kaj pa hiša, ki je popolnoma enaka sosedovi? To ni nujno slabo: uniformirana arhitektura, kot so vrstne hiše, lahko poveča vrednost nepremičnine. Toda če menite, da vaš dom potrebuje nekaj samosvoje osebnosti, imate na voljo več možnosti. Dodajte zunanje rolete, če jih nimate, prebarvajte vhodna vrata v drugačno barvo od sosednjih, zasadite pred hišo grmovnice in okrasne rastline. Vse to bo naredilo hišo malce drugačno od drugih in preprečilo, da bi po prekrokani noči zmedeni poskušali vstopiti v sosedov dom.

Tip 4: hiša, ki neprijetno bode v oči Oprostite, ker vas izpostavljamo, ampak verjetno veste, da gre za vaš dom. Najsi se s fasade na veliko lušči omet najsi že nekaj sezon niste pokosili trave – vaša hiša je sramota v vaši ulici (ali celo v celem kraju). Seveda ste se že velikokrat namenili, da boste odpravili težave, pa nikakor ne pridete do tega. No, naredite si uslugo in se lotite dela. Če že nimate dovolj denarja, da bi na novo ometali hišo, potem jo vsaj skrijte, da ne bo neprijetno bodla v oči. Predlagamo vam, da pred njo zasadite visoko grmovje ali drevesa. Sosedje bodo raje videli zelenje kot oluščeno fasado.

Tip 5: dom, ki ponuja odličen razgled … sosedom na vas Neprijetno dejstvo urbanega življenja je, da ni vedno možno ohraniti zasebnosti. Vaši sosedje skorajda gledajo v vašo spalnico, na vrtu pa ste jim povsem na ogled. Poleg tega lahko slišite, kako kričijo nad psa ali še huje, ko potegnejo vodo v stranišču. Kaj storiti? Razmislite o roletah, ki preprečujejo zunanji hrup, temnih zavesah in kamuflažni zasaditvi na vrtu. Če je res hudo, vgradite še zvočno izolacijo na zunanji zid. To pa je tudi praktično vse, kar lahko naredite - ali pa se preselite na vas.