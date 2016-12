Že štiriintrideset let je minilo odkar je android Roy izpovedal svoje najdražje izkušnje in žalost ob misli, da bodo zanj edinstveni trenutki izginili v ozadje časa ter postali kot solze v dežju, in prav toliko let je minilo odkar je iztrebljevalec Deckard v svojem stanovanju našel origami samoroga iz svojih sanj ter podvomil o lastni človečnosti. Skoraj toliko let po izidu kultnega filma Iztrebljevalec (Blade Runner) se vrstijo tudi ugibanja o morebitnem nadaljevanju. Leta 1995, 1996 in 2000 so izšla nadaljevanja v obliki romanov, posnet pa je bil tudi slab film Vojak (Soldier), ki se odvija v istem svetu, a ni neposredno povezan z mojstrovino Ridleyja Scotta.

V zadnjih treh desetletjih in pol so se zvrstili tudi načrti za uradno nadaljevanje Iztrebljevalca, ki je bil sicer posnet po romanu Philipa K. Dicka Ali androidi sanjajo električne ovce?, a se iz različnih razlogov nikdar niso uresničili. Uresničila pa se ni niti zamisel o predzgodbi, ki bi jo režiral Christopher Nolan. A smo naposled le dobili prvi napovednik nadaljevanja, ki bo domnevno izšel oktobra prihodnje leto. V filmu z naslovom Iztrebljevalec 2049 bodo poleg Harrisona Forda nastopili še Ryan Gosling, Robin Wright, Dave Bautista, Ana de Armas, Lennie James, Barkhad Abdi in Jared Leto, režijo pa je prevzel Denis Villeneuve, ki je režiral letošnji znanstvenofantastični hit Prihod (Arrival).

Zasedba je na prvi pogled obetavna, a na oceno kvalitete končnega izdelka bo treba še počakati. Dosedanje izkušnje oživljanja starih franšiz in uspešnic so mešane, v mnogih primerih pa se poraja tudi vprašanje, kaj zmorejo nadaljevanja in predelave dodati originalom, kar presega zgolj prodajanje nostalgije.