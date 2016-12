Svetniki so se včeraj seznanili tudi z dopisom agencije Media Publikum, ki je največja zakupnica oglasnega prostora na RTVS. Ker je vodstvo javnega zavoda zaradi domnevne goljufije s ceno oglasov agencijo kazensko ovadilo (Media Publikum naj bi cene pri nadaljnji prodaji umetno napihnil), se je ta odzvala s pismom, v katerem zatrjuje, da gre za gonjo. Razlog za to naj bi bil bodisi sodni spor med hišama (začel se je že leta 2010), ki ga RTV izgublja, bodisi poskus, da bi bil Media Publikum izrinjen iz večmilijonskega oglasnega posla. Tega bi se, tako trdi Media Publikum, lahko polastila druga velika agencija, Direct Media. Agenciji sta po dostopnih informacijah rivala na našem oglaševalskem trgu, s hčerinskimi družbami pa tudi na Balkanu. Ker gre za občutljivo zadevo, se programski svet do nje ni želel opredeljevati. Predsednik nadzornega sveta Peter Grašek pa je povedal, da bo vodstvo RTVS do konca leta odločilo, ali naj z Media Publikumom še sodeluje, ali pa bo pogodbo, ki javnemu zavodu prinese okrog pet milijonov evrov, prekinilo. sta, ušk