To tisočletje je dobilo Kim Kardashian, druga polovica prejšnjega stoletja pa je imela Zso Zso Gabor. Primerjava je sicer krivična, ker je zelenooka svetlolaska madžarskega rodu znala nositi glamur in je, preden je postala slavna zaradi slave, nekaj naredila tudi v igralski karieri, a je neke vzporednice med novodobno starleto armenskih korenin in divo starega Hollywooda vseeno mogoče potegniti.

»Pozornosti si ne zaslužim zato, ker bi imela kakšen talent, ampak samo zato, ker sem, kar sem,« je znala o sebi reči Gaborjeva, ki tudi sicer ni bila nikoli zadržana, ko je šlo za šale na njen račun. Pa naj gre za izjave, ki jih je, sploh ko je šlo za moške, ljubezen in denar, dajala v medijih, ali filmske vloge, ki so se po nekaj resnejših poskusih v igralski karieri hitro prevesile v gostujoče nastope, namenjene norčevanju iz njenih malih, še večkrat pa velikih užitkov. Prigod, iz katerih je Zsa Zsa črpala svoj navdih, res ni bilo malo.

Do leta 2002 prijetnih, nato pa večinoma žalostnih. Slednje so se začele z avtomobilsko nesrečo, ki jo je obsodila na invalidski voziček, nadaljevale z možgansko kapjo, vnetjem noge in pozneje amputacijo, demenco in nevarno visokim tlakom, ki ga je še dvignila smrt prijateljice igralke Elizabeth Taylor. »Oh, Jane Russell in Liz Taylor. Jaz sem naslednja,« je zavzdihnila med gledanjem televizije, ko so mediji svet obveščali o smrti prve dive Hollywooda, a se je zmotila za pet let. Ustavila se je šele v 99. letu, ko jo je pri tem, da bi dosegla sto let, ustavil srčni napad.

Največkrat je igrala samo sebe

A če je v zadnjih 15 letih, med katerimi se je umaknila iz javnosti, večinoma trpela, je to nedeljo, če je potegnila črto pod svoje življenje, vseeno lahko sklenila, da je iz njega izvlekla maksimum. Ni ji bilo težko ne v Budimpešti, kjer se je leta 1917 pod imenom Sari Gabor rodila relativno premožnim staršem, ki so jo z voznikom pošiljali na ure glasbe, plesa in igre, ne v Ameriki, kamor je z družino emigrirala ob začetku druge svetovne vojne. Bila je miss Madžarske, vzgojena za uspeh v popkulturi, kjer koli bi že to bilo, ko je za svojima sestrama Evo in Magdo stopila skozi vrata zabavne industrije, pa je bilo kmalu jasno, da bo to igra. Moulin Rouge Johna Hustona bi bil leta 1952 lahko začetek njene velike igralske kariere, a je po še dveh opaznih vlogah v Lili Charlesa Waltersa in Dotiku zla Orsona Wellesa, v katerih se je borila z madžarskim naglasom, kmalu pristala v B-produkcijah z ZF-kultom Queen of Outer Space na čelu.

In pa seveda v filmih, v katerih je parodirala samo sebe in pripetljaje, ki so se ji dogajali v resničnem življenju. Na primer svojo klofuto policistu, ki jo je v rolls-royceu ustavil zaradi prometnega prekrška, nato pa odkril, da ji je poteklo vozniško dovoljenje in da je vozila s steklenico vodke v rokah. Dogodku, zaradi katerega je za 72 ur pristala tudi v zaporu, se je poklonila v komediji Gola pištola 2 1/2: vonj strahu leta 1991.

Ko je v filmih, teh je bilo na koncu kakih 60, začela igrati samo sebe, se je začela njena kariera glamurozne starlete, ki jo je, ogrnjena v krzno, obložena z dragimi kamni in s kakim psičkom v naročju, predano gojila do zadnjega diha. Poznali so jo mladi in stari, čeprav nihče ni prav dobro vedel, po čem, jasno jim je bilo le to, da je rada skakala v zakon in iz njega, vmes pa še malo čez plot. In da je ljubila nakit, čeprav je po sedmih ločitvah ugotovila, da so najboljši prijatelji ženske ločitveni odvetniki in ne diamanti.