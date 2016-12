Vendar pa je slovenski diplomati niso bili prav nič veseli. Kot pravijo naši viri, so jo ocenili kot nedopustno provokacijo. Gre za Kraševo bombonjero, ki nosi naslov Pozdrav iz Hrvaške. Na pokrovu je le delno viden zemljevid Hrvaške, ko se pokrov dvigne, pa se razkrije celotni reliefni zemljevid naše južne sosede, na katerem je mejna črta med Slovenijo in Hrvaško narisana po sredini Piranskega zaliva. Glede na to, da meja med državama še ni določena in je predmet arbitraže, je zunanje ministrstvo zemljevide oziroma bombonjere vrnilo hrvaškemu veleposlaništvu – in to v vrečki I feel Slovenia. Po naših informacijah slovenska stran o kakšni diplomatski noti ne razmišlja, saj zadeve ne želi zaostrovati. Nekateri naši sogovorniki pa se sprašujejo, kako bodo – v pričakovanju odločitve arbitražnega sodišča – hrvaško provokacijo ocenile države članice EU. me