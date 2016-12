Potem ko je srbska Delta Holding začela graditi hotel v več let opuščeni gradbeni jami na Bavarskem dvoru, si v središču mesta lahko obetamo rešitev še enega nasedlega gradbenega projekta. Srbski poslovnež Milan Mandarić je s stečajnim upraviteljem družbe Hiša 8 sklenil pogodbo za nakup nedokončane poslovno-stanovanjske stavbe na Dalmatinovi ulici 8, tako imenovane Dalmatinke.

Dobnikova je povedala, da trenutno prav tako še nimajo podrobnejših podatkov o stroških gradnje oziroma o odpravi škode, ki je nastala, ker je nedokončan objekt več let čakal na nadaljevanje gradnje. Tudi te številke bodo lahko natančno izračunali šele po tistem, ko bo prodaja v celoti izvedena in bodo objekt lahko prevzeli. Bodo pa v vmesnem obdobju pregledali gradbeno dokumentacijo in naredili projektantsko oceno stroškov gradnje.

Srbski poslovnež, ki je od lani poleti predsednik Nogometnega kluba Olimpija Ljubljana, želi po besedah njegove odvetnice Carmen Dobnik objekt dokončati v najkrajšem možnem času in v skladu z že izdanim gradbenim dovoljenjem. Konkretne aktivnosti se bodo lahko začele izvajati šele, ko bo nepremičnina v posesti kupca, je dejala Dobnikova. Pri Mandariću smo želeli preveriti, kolikšen vložek bi bil sploh potreben za dokončanje, a odgovora do včeraj nismo dobili.

Mandarić želi dokončati gradnjo v letu 2018

Tudi pri Marincu smo preverjali, ali je bila morebiti v stečajnem postopku pripravljena ocena, kolikšna škoda je nastala na objektu v času mirovanja gradnje, a je dejal, da se kot stečajni upravitelj s tem vprašanjem ni ukvarjal. A Marinčev predhodnik stečajni upravitelj Boštjan Repnik je v svojem otvoritvenem poročilu ob začetku stečajnega postopka leta 2013 navedel, da je »gradbišče v slabem stanju in da v objekt odteka voda«.

Dokler Hiša 8 ni finančno opešala, ji je uspelo zgraditi tri kletne etaže, pritličje novega objekta in prvo etažo. Stavba je bila sicer zasnovana s sedmimi etažami in mansardo, v kletnih etažah pa je predviden prostor za 85 parkirnih prostorov. V spodnjih etažah je bila predvidena gradnja 11 poslovnih prostorov, v preostalih nadstropjih pa nadstandardna stanovanja.

Stečajni postopek Hiše 8 je zaznamovala tudi menjava stečajnega upravitelja spomladi. Sodišče je na pobudo največjega upnika Addiko Bank razrešilo stečajnega upravitelja Repnika, ker da ta ni ravnal gospodarno in v korist upnikov Hiše 8. Očitali so mu, da s »premoženjem stečajnega dolžnika ni ravnal vestno in pošteno ter z ustrezno profesionalno skrbnostjo in tako, da bi varoval interese upnikov«, je razvidno iz sklepa celjskega okrožnega sodišča o razrešitvi Repnika, ki ga je po pritožbi potrdilo še višje sodišče.