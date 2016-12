Arheološka izkopavanja na območju Vodnikovega trga, ki so prvi pogoj, da občina začne graditi parkirno hišo in na novo uredi tržnico, bodo trajala vsaj slabo leto, kaže načrt izkopavanj, ki ga je pripravila Mestna občina Ljubljana. Bolj natančne ocene trajanja izkopavanj načrt ne predvideva, ker je ta odvisna od tega, koliko območij bodo arheologi izkopavali sočasno.

Občina je v načrtu zapisala, da bi izkopavanja trajala 250 delazmožnih dni, če bi arheologi celotno območje obdelovali hkrati. Če bi se odločili za to možnost, bi na terenu moralo biti ves čas po 8 ekip oziroma kar 64 ljudi. A pri tej oceni je treba vzeti v ozir, da med delazmožne dneve niso vštete nedelje in prazniki, dnevi s padavinami ter dnevi, ko bo temperatura poleti višja od 33 stopinj Celzija oziroma ko bo pozimi tri dni zapored jutranja temperatura nižja od 5 stopinj Celzija. Vremenskim nevšečnostim se arheologi sicer lahko deloma izognejo, če bodo v času izkopavanj uporabljali šotore, kaže načrt izkopavanj.

Izkopavanja bodo najverjetneje potekala po delih

Vendar bodo arheologi Mestnega muzeja, ki jim je občina zaupala to delo, najverjetneje območje tržnice raziskali po delih. Kot je pojasnil Martin Horvat iz Mestnega muzeja, jim pri hkratnem raziskovanju vsega Vodnikovega trga težav ne bi delal obseg površine izkopavanj, temveč logistika. »Treba je upoštevati, da smo sredi mesta, kjer so nekoliko problematični dostopi, obvozi in podobno. Poleg tega pa bomo morali ves čas sproti delati valorizacijo najdene nepremične dediščine. To pomeni, da bomo morali vsak zid, ki ga bomo odkopali, najprej pregledati in ustrezno oceniti, šele potem nadaljevati z novim,« je povedal Horvat.

Vse najdbe bodo arheologi morali sproti dokumentirati in tudi že deloma obdelati. To pomeni, da jih bodo očistili, primarno konservirali in podobno. Ravno zaradi sprotnega dela in obravnavanja najdenih ostalin naj bi arheologi dva meseca po zaključku del na terenu lahko pripravili prvo strokovno poročilo o izkopavanjih, predvideva načrt.