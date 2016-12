Glede na to, da je vlada Mira Cerarja na včerajšnji dopisni seji sprejela predlog zakona, ki ji ga je na mizo dalo ministrstvo za javno upravo, si bosta mariborski rektor Igor Tičar in redni profesor Davorin Kračun končno lahko oddahnila. Predlagana verzija zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 ju namreč ne sili več v prisilni pokoj.

Ko je vladi in sindikatom pretekli teden uspelo parafirati dogovor, na podlagi katerega se bodo zlagoma odpravile plačne anomalije in večina varčevalnih ukrepov, je bilo v javnosti slišati predvsem o finančnih učinkih sporazuma. O tem, ali bo v prihodnjem letu ukinjeno tudi prisilno starostno upokojevanje javnih uslužbencev, ki je na Univerzi v Mariboru letos povzročilo pravno vojno in krizo vodenja, v Ljubljani ni bilo spregovorjene niti besede.

Ta molk je bil presenetljiv, saj je bila tudi ta problematika večkrat predmet pogajanj, ki so se vlekla skozi devetmesečno obdobje. Ministrstvo za javno upravo je med drugim jeseni pripravilo osnutek zakona, v katerega so vnesli spremembo, ki bi rešila težave (pre)starih univerzitetnih veljakov. Vseboval je določilo, da bi vse poslovodne osebe, ki so izpolnile pogoje za starostni pokoj, imele pravico ostati na položaju do izteka mandata. V zdaj veljavnem zakonu te možnosti ni bilo. Sporno določilo je zbodlo več sindikalnih zastopnikov, opozarjali so, da bi predlagana ureditev poslovodnim delavcem z mandatom dajala več pravic kot drugim zaposlenim.