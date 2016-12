Natanko tri leta je od zaprtja Mercatorjevega centra na Cikavi, ki je bil ob odprtju leta 1999 eden prvih večjih nakupovalnih centrov na Dolenjskem. Mercator je center, v katerem je poleg hipermarketa delovalo več kot petnajst lokalov s trgovsko, storitveno in gostinsko ponudbo, zaprl eno leto potem, ko je odprl nekajkrat večji center v Bršljinu na drugem koncu mesta.

A nekoč priljubljeno nakupovalno središče tik ob poslovni coni Cikava postaja vse bolj zanemarjeno in tudi nevarno, nas je opozorila ena od prebivalk bližnjega naselja. »Pokrovi kanalizacijskih jaškov in rešetke odtočnih kanalov so izginili že kmalu po zaprtju objekta. Sredi ceste tako zevajo luknje, luči javne razsvetljave so polomljene,« pravi.

Steklovina, straniščna školjka, odslužen jogi… Stopnišče pred glavnim vhodom je polno plastičnih lončkov, steklovine, vrečk in drugih smeti, ob parkirišču leži odslužena straniščna školjka, malo naprej star jogi. V »najboljšem sosedu« odgovarjajo, da je Mercator le eden od treh solastnikov objekta. Ta je delno zaprt, del pa je v najemu, prav tako del parkirišč in kletnih prostorov. »Objekt na Cikavi ne propada, opozorilo, da se v okolici nabirajo smeti, pa bomo preverili in opozorili vse najemnike,« je dejala Tanja Durin iz sektorja za korporativno komuniciranje v Mercatorju. Po besedah naše sogovornice s Cikave so se smeti pred glavnim vhodom dodatno nakopičile po koncertu v bližnjem gostišču pred mesecem ali dvema, ko si je očitno mladina poiskala prostor za nadaljevanje zabave, medtem ko večji odpadki ob parkiriščih ležijo že dalj časa. V novomeški Komunali pravijo, da nimajo nobenih pristojnosti sami karkoli početi na zasebnem zemljišču. Prav tako od Mercatorja niso nikoli dobili nobenega naročila, naj okolico počistijo, je dejal vodja sektorja splošne komunale Simon Štukelj. Kot dodajajo v Mercatorju, zelo aktivno iščejo novega lastnika. Podrobnosti o tem, ali že imajo potencialnega kupca, ne razkrivajo. Pravijo le, da je zanimanje v preteklih mesecih naraslo, zato so prepričani, da jim bo uspelo objekt prodati.