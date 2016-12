Manjši zunanji oddelek ljubljanskih zaporov v Novem mestu s povprečno zasedenostjo 42 zaprtih in priprtih oseb je bil v nedeljo prizorišče nasilnega incidenta in poskusa pobega. Dvaindvajsetletni Slovenec in 30-letni Hrvat sta s trakovi iz raztrganih brisač zvezala pravosodnega policista, nato pa napadla še dva paznika, ki sta kolegu prihitela na pomoč.

Do napada je prišlo ob približno pol desetih dopoldne, ko se je sedem pripornikov sprehajalo po zaporniškem dvorišču. Eden izmed pripornikov je dvorišče zapustil in odšel proti knjižnici mimo paznika, drugi pa se tedaj pretvarjal, da želi iz avtomata na istem hodniku, kjer je stal tudi paznik, vzeti pijačo. Pripornika sta paznika naenkrat sinhrono zgrabila, ga zvlekla v knjižnico in zvezala s trakovi iz razparanih brisač.

Izkoristila sprehod po dvorišču

Namen obeh pripornikov naj bi bil pobeg, vendar za to nista imela večjih možnosti. Paznik je takoj glasno zakričal, prostori pa so tudi pod videonadzorom, tako da sta druga paznika incident takoj opazila in pritekla na pomoč. Paznika in pripornika so si skočili v lase, pravosodna policista pa sta tudi s pomočjo solzivca pripornika nazadnje le obvladala. Nasilni incident bi se lahko končal tudi s hudimi posledicami, saj je imel eden izmed pripornikov pri sebi nož, ki pa ga na srečo ni uporabil. Z uprave za izvrševanje kazenskih sankcij so včeraj sporočili, da je moral napadeni pravosodni policist v bolnišnici ostati na opazovanju, vendar z njim po naših informacijah ni nič hujšega. Vodja zaporskega oddelka v Novem mestu Bernarda Vranešič je včeraj pojasnila, da je tudi eden izmed paznikov, ki je posredoval pri napadu, zaradi stresa na bolniškem dopustu, oba pripornika pa so že premestili. Incident bo preiskalo vodstvo uprave, ki bo moralo odgovoriti na vprašanje, ali je prišlo morda do strokovne napake pri varovanju in kako se je lahko pripornik oborožil z nožem.

Na novomeški policijski upravi so nam včeraj potrdili, da bodo oba pripornika ovadili zaradi poskusa kaznivega dejanja »beg osebe, ki ji je vzeta prostost«. Gre za kaznivo dejanje, ki z zaporom do treh let kaznuje pobeg ali njegov poskus, če storilec pri tem uporabi tudi silo ali grožnjo. Beg brez nasilnih elementov pa po slovenski zakonodaji niti ni kazniv.