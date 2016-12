V Dnevnikovi prilogi Objektiv minulo soboto je bil objavljen intervju z novo predsednico ustavnega sodišča dr. Jadranko Sovdat. Razveseljivo je, da je v tej vlogi sodnica, ki med kolegi velja za najboljšo sodnico v trenutni sestavi sodišča. Tudi bivši ustavni sodnik dr. Ciril Ribičič z njenim prihodom pričakuje boljše delo ustavnega sodišča.

Razveseljujejo tudi njene vrednote, posebej je izpostavila človeško dostojanstvo, ki je po njenem mnenju v izhodišču vseh človekovih pravic. To cenim še posebno zaradi dejstva, da je prejšnja sestava ustavnega sodišča razumela to dostojanstvo precej po svoje, saj so ji bile človekove pravice enih vrednejše od drugih. V določenih primerih je prejšnja sestava upoštevala vsebino, v nekaterih pa vsebine ni upoštevala in si je zakone razlagala po svoje. Kakor so jih narekovali njim znani interesi.

Sam nisem pravnik, a imam občutek, da imajo ljudje na njenem položaju včasih težave, ko zaradi gozda ne vidijo dreves ali pa tudi obratno. Nedavno je dr. Andraž Teršek napisal, da država s svojimi institucijami ravna protiustavno. To počne, ker povečuje ustavno neenakost državljanov, tudi z asistenco ustavnega sodišča. Zapisal je tudi predlog, da se tudi preprečevanje revščine zapiše v ustavo. Zanima me, kaj meni dr. Sovdatova o tem.

Nedavni sprejem sporazuma Ceta je izrazito naravnan k večanju neenakosti državljanov EU in tudi Slovenije v korist korporacij, ki predstavljajo kapital. Kaj meni dr. Sovdatova o tem? Dr. Sovdatova je v intervjuju tudi predstavila kompleksnost prava, kjer 1+ 1 ni nujno 2, ampak je to prepuščeno pravosodju in ustavnemu sodišču. Znana je krilatica »pet pravnikov, pet asimetralnih mnenj«.

Spoštovana dr. Jadranka Sovdat, kot državljan si želim, da bi tudi v pravu veljalo 1+ 1 je 2. Kar razumem, da če je nekomu dokazano, da je kradel, mora dobiti kazen in jo tudi odslužiti. In kako je pri nas? Zaradi napakic v postopkih dokazi niso veljavni in sodbe padajo. Menim, da dokaz je ali pa ga ni in ga zaradi napake koga ne moreš izničiti. Znani so primeri Patria, balkanski bojevniki, oboleli Bavčar in še kateri. In tu je prejšnja sestava ustavnega sodišča zaobšla matematiko, da Janša kot vodja opozicije ne more odgovarjati za svoje rabote. Čeprav ga druge opozicijske stranke niso izvolile za vodjo opozicije.

Spoštovana dr. Jadranka Sovdat, menim, da je v Sloveniji zaupanje ljudi v pravno državo na najnižji možni ravni v samostojni Sloveniji, lahko pa v določeni meri dodam še obdobje nekdanje SFRJ. Enostavno zato, ker v pravu 1+ 1 ni nujno 2. Vendar si želim, da bi vam uspelo kaj postoriti, da bi se zaupanje državljanov v pravno državo povrnilo; zato vam želim tudi veliko uspehov pri tem delu.

Zdravko Petrič, Kostanjevica na Krki