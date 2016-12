»Po 297. členu kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti,« je navedeno na začetku portalov 24ur.com. A besedotvorje se obrača, odvija ravno v nasprotni smeri. Brišejo se razmisleki iskrenih ljudi, ki želijo z razumno, srčno platjo vsaj za delček (s)korigirati slovensko družbo. Dovoljujejo pa se plitki čvekalniški, provokatorski komentarji, ki bolj sodijo za opito omizje kot na javni portal. Naj navedem zgolj nekaj primerov, ki so dovoljeni za zapis. Obisk predsednika Pahorja pri predsedniku Erdoganu: »Afneguncar dela sramoto Sloveniji in samemu sebi«, »Kako bi bilo, če bi ostal kar tam…«, Naj ga malo na kebab zavrtijo...«

Po mojem osebnem mišljenju se na portalu lahko zapiše in argumentira dejanje, ki ga »obiskovalci« odobravajo ali pa so proti njemu, ne sme pa se norčevati in žaliti osebnostnih karakteristik predsednika države niti drugih državljanov Slovenije. Ker sem maloumna in ne razumem pravil kazenskega zakonika, je to na portalu 24ur.com dovoljeno. Prepovedano in izbrisano (»Komentar ni primeren«) pa je naslednje: ...»Ni vse črno-belo, vmes je še petdeset odtenkov sive, zato sveta ne moremo deliti na dobri-slabi, pošteni-zli, lenuhi-deloholiki. To je preprosto nemogoče. Delitev vodi do agresije, do brezpravne družbe, do tega, da si Slovenci nismo sposobni dati roke, ker smo razcepljeni na 101 ideologijo...«

Ne zbrišejo samo komentarja, ki je potegnjen iz pet, iz mojega srca. S tem meni nič, tebi nič zbrišejo tudi Človeka. Poslala sem tudi spodbuden strokovni komentar staršem Nežice. Po večkratnem pregledu »videa« sem ugotovila, da Nežica vendarle nima tako hude nevrološke okvare, kot so zapisali. Staršem sem poslala žarek upanja in tudi ta žarek je bil zatemnjen, izbrisan. Iz argumentiranega zapisa je razvidno, da mi je v »demokratični« družbi prepovedano iskreno, strokovno komuniciranje. Ta smer državljanske pokorščine ima (še) drugačno ime.

A pojdimo dalje po rdeči niti. Včasih sem se odzvala tudi hudomušno s humorjem, ki je moje edino varovalo. To je bilo še nekako prebavljeno, a mnogokrat tudi izbrisano. Vem, da hodim po rezilu noža, kar je zelo težko. A skrbno, zalo skrbno pazim, da se ne nagibam niti v eno niti v drugo smer, da ne žalim, niti ne provociram. Pred mesecem sem dobila opozorilo, da ne smem več »deliti« komentarjev, dokler ne vpišem svoje telefonske številke. Sprva sem se upirala, ker vem, kaj to pomeni. A ko sem odgovorila in zapisala številko GSM, sem dobila zapis v obliki tikanja (boš dobil namesto dobili boste) in obvestilo, da bom v kratkem prejela potrditveno sporočilo »kodo«, ki jo moram vpisati, da lahko nadaljujem komentiranje. Tisto »v kratkem« lahko pomeni tudi eno leto, ker po mesecu dni in vsakokratnem zapisu telefonske številke kode še nisem prejela.

Postala sem »persona non grata«. Na vseh portalih 24 ur mi je prepovedano komentiranje, ne da bi vedela, zakaj. Brez pojasnila! Zlorabil se je moj osebni položaj, pravica posameznika v svobodni demokratični družbi, da razmišlja. Pa nič posebnega ali kot pravi Prešeren: »Podplat je koža čez in čez postala, ne rani več je trnjevka bodeča.«

Darja Rakčević Gorup, Ljubljana