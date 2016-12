Spokojen nedeljski večer sta zakonca Žnidar uživala pred televizorjem v dnevni sobi majhne lesene hiške na robu gozda na Planini pod Golico. Do nje vodi ozka in strma cesta in po naključju tam mimo malokdo zaide. Kot se spominja Stane Žnidar, je ženo okoli pol osmih zmotil nenavaden vonj. Kmalu jima je bilo jasno, da je zanj kriv dim: »Začel se je valiti z vrha hiše proti dnevni sobi. Ko sem šel v zgornje nadstropje, da bi videl, kaj se dogaja, je bilo že vse zadimljeno in nič več nisem videl.«

Ohranil je trezno glavo, izklopil je varovalko za elektriko in na pomoč poklical sosede. Odzvali so se v trenutku, poklicali gasilce, ognja pa se lotili vsak s svojim gasilnim aparatom. »Požar, ki se je širil s stene na zgornje nadstropje hiše, nam je uspelo omejiti. A aparate smo izpraznili in plameni so se spet razširili,« je povedal sosed Igor Logar. Najprej so se jim pridružili domači prostovoljni gasilci, kmalu za njimi pa še poklicni z Jesenic, skupaj 32 gasilcev s sedmimi vozili. Ko jim je ognjene zublje okoli enajstih zvečer uspelo ukrotiti, so do jutra kraj za vsak primer še stražili.

V vzrok nesreče so se poglobili policisti. »Zbrani podatki ne kažejo na kaznivo dejanje, glede na dosedanja obvestila pa je zelo verjetno zagorelo na električni napeljavi,« so nam povedali v kranjski policijski upravi. Lastnik hiše z napeljavo ni imel težav, a tisti, ki so si kraj ogledali, so omenili, da bi svoje k nesrečnemu dogodku lahko prispevali tudi glodalci, ki so v okolici za seboj puščali iztrebke. Kable bi lahko pregrizli in povzročili kratek stik, to pa lahko povzroči požar.

Hiška ni več primerna za bivanje, zato sta se zakonca Žnidar zatekla k sinu. »Moram pohvaliti sosede in druge krajane, ki so nama takoj ponudili vso pomoč. Tudi z jeseniške civilne zaščite so se oglasili in se pozanimali, ali imava streho nad glavo,« poudarja Stane Žnidar.