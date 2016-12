Radomlje so se po letu dni premora vrnile med nogometne prvoligaše in na 21 tekmah jesenskega dela prvenstva dokazale, da med elito ne sodijo. Razkorak med prepričljivo zadnjeuvrščenimi Radomljami in konkurenco je tako kot pred dvema letoma znova prevelik. Z eno zmago, šestimi remiji, štirinajstimi porazi in devetimi osvojenimi točkami so že pred časom postale edini kandidat za neposredno vrnitev v drugo ligo.

V Radomljah so tekmovanje začeli s trenerjem Dejanom Djuranovićem, ki je bil na klopi kluba tri leta, v tej sezoni pa se je poslovil po petih tekmah brez zmage. Nasledil ga je Jani Žilnik, a konca jeseni ni dočakal. Zadnje tekme je vodil edini angleški trener v ligi Dave McDonaugh, ki je bil nekdaj pomočnik slavnega Rafaela Beniteza v Valencii, Liverpoolu in Interju. Ob njegovem prevzemu so v Radomljah zatrdili, da je McDonaugh le začasna rešitev, a glede na številne jesenske neuspehe kluba se bo tudi novi trener znašel pred misijo nemogoče.

V podjetju InStat Football, ki se ukvarja s podrobnimi analizami igralcev in klubov po vsem svetu, so izračunali, da je bil najkoristnejši igralec Radomelj Kristijan Šipek, ki je odigral 1230 minut. Šipek je vpisal dva gola in asistenco, imel je 74-odstotno uspešnost podaj, od tega jih je bilo 50 odstotkov ključnih. Skoraj polovično je bil uspešen v preigravanjih, dobil pa je 40 odstotkov dvobojev z nasprotniki. Vratar Aljaž Ivačič je eden od petih igralcev v prvi ligi, ki so odigrali ves jesenski del. Prejel je 49 golov in ubranil 77 žog (od tega je v statistiko zabeležil 32 odličnih obramb). Proti Radomljam so sodniki dosodili pet enajstmetrovk, pri katerih je bil Ivačič vselej brez moči.

Najučinkovitejši Radomljan je jeseni postal napadalec Marko Nunić (pet golov in podaja), a glede na vse strele je njegova realizacija zgolj 28-odstotna. Med vsemi soigralci se je največkrat (251) spustil v zračni dvoboj in bil 118-krat uspešen. Največ napak za prejeti gol (9) je storil branilec Milan Anđelković, ki je jeseni nasprotnikom »ukradel« 91 žog. Največ (156) jih je odvzel Igor Barukčič, ki je uspešno izvedel obe dosojeni enajstmetrovki. Od šestnajstih doseženih zadetkov so Radomljani dvanajstkrat zabili iz igre in štirikrat iz prekinitev. Iz postavljenih napadov je bilo moštvo uspešno le šestkrat. Od 162 kotov so Radomlje prejele 10 od 49 golov. Po številu prejetih zadetkov so z naskokom najslabša ekipa lige, saj sta več kot trideset golov prejela le Aluminij (33) in Krško (31). V preigravanje se je največkrat spustil Kristijan Šipek (86 poskusov, 40 uspešno izvedenih), med podajalci pa je vodilni igralec kluba Igor Barukčič (734 podaj, 599 natančnih).

V jutrišnji številki Dnevnika bomo predstavili statistične podatke predzadnjeuvrščenega Aluminija, ki je po zadnjem jesenskem krogu odpustil trenerja Bojana Špehonjo.