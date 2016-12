Tako ne preseneča, da je bil njihov učinek skromen, saj prav nobeden od izbrancev slovenskega selektorja Srečka Katanca v svojo statistiko ni vpisal podaje, kaj šele zadetka. Slednjemu je bil še najbližje Josip Iličić, ki je gostoval v Rimu pri Laziu; njegovo moštvo je klonilo z 1:3. Kranjčanu se je pri zaostanku Firenčanov z 0:2 ponudila priložnost, da svojo ekipo vrne v igro vsaj za remi, a je v 59. minuti zastreljal najstrožjo kazen in tako ostaja pri treh golih v letošnji sezoni serie A.

Za največje presenečenje je poskrbel v zadnjem obdobju zabavljaško razpoloženi Kevin Kampl. Zvezdnik Bayerja iz Leverkusna je zaradi poškodovanega stopala svojim navijačem še pred kratkim sporočil, da letos ne bo več stopil na zelenico, a je nato v petek že treniral s prvo ekipo, dva dni pozneje pa celo odigral celotno srečanje proti Ingolstadtu, na katerem so farmacevti izgubili z 1:2. Govorimo o božičnem čudežu ali se je 26-letnik v svoji izjavi samo prenaglil? Po besedah vezista nič od tega. »Ne vem, od kod so prišle govorice, da bom odsoten osem tednov. To je bila nesmiselna napoved. Počutim se zelo dobro, na treningu imam povito stopalo, vendar lahko opravljam vse naloge,« je začudenim nemškim novinarjem prejšnji teden pojasnil Kevin Kampl.

Na zimski premor bržkone najbolj zadovoljen verjetno ne odhaja kateri izmed slovenskih nogometašev, temveč trener Matjaž Kek. Nekdanji selektor slovenske izbrane vrste je tudi po zadnjem krogu jesenskega dela hrvaške nogometne lige s svojo Rijeko ostal neporažen, saj so njegovi varovanci na domači zelenici z 1:0 ugnali lokalnega tekmeca Istro. Nogometaši iz Kvarnerja bodo z izkupičkom 16 zmag in štirih remijev prezimili na vrhu prvenstvene razpredelnice, njihova prednost pred najbližjim zasledovalcem, aktualnim prvakom Dinamom iz Zagreba, pa je šest točk.