Vse težave izvirajo iz zelo bolečega padca na uvodni tekmi sezone v Kuusamu, ki je pustil večje posledice, kot so pričakovali. Če bi tedaj zmagal, bi verjetno sedel na zmagoviti val, na katerem bi jezdil skupaj z bratom Domnom. Ko so se začele napake kopičiti, je začel izsiljevati rezultat, kar je sicer občasno počel tudi v minulih sezonah. A po sedmih sezonah vzponov se je po zakonu verjetnosti moralo zgoditi, da je nastal rezultatski zdrs, proti kateremu niso odporni niti takšni prvaki zadnjega desetletja z velikimi kristalnimi globusi, kot so Švicar Simon Ammann, štirikratni olimpijski prvak, Avstrijec Gregor Schlirenzauer, nosilec 20 kolajn z olimpijskih iger in svetovnih prvenstev, Poljak Kamil Stoch, dvakratni olimpijskim prvak…

Selektor Goran Janus in sodelavec Jani Grilc sta med nočno vožnjo iz Engelberga v domovino skovala načrt dela, a ne le za Petra Prevca, temveč vso ekipo. Desetdnevni premor do novoletne sezone je kot naročen, da se Peter Prevc zapre v klavzuro v Planico, v najboljši center za trening na svetu, in resetira za nadaljevanje sezone. Enako taktiko sta Janus in Grilc leta 2013 uporabila za Robija Kranjca, potem ko je decembra na kar štirih tekmah zapored obtičal že v kvalifikacijah, nato pa sezono končal kot najboljši Slovenec na šestem mestu v skupnem seštevku. Peter Prevc bo težko ubranil veliki kristalni globus, a je veliko etapnih izzivov z novoletno turnejo, svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju v Lahtiju, malim kristalnim globusom za polete, ki ga je osvojil trikrat zapored, novoustanovljeno norveško turnejo…

Prava odlika vrhunskih športnikov in sposobnost trenerjev se razkrije šele takrat, ko je ekipa ali posameznik v krizi po seriji zmag in osvojenih lovorik. Strokovni štab slovenske reprezentance zatrjuje, da ve, v čem je težava. Zagotavlja, da gre za podrobnosti, od Petra pa zahteva, da se umiri in je potrpežljiv, da bo spet začel uživati v skokih. Optimizem gradijo na tem, da so posamezni skoki že zelo kakovostni.

Tudi nogometaš Cristiano Ronaldo po naslovih evropskega prvaka z madridskim Realom in portugalsko reprezentanco ter izgubljenih tednih priprav zaradi poškodbe ni bil na ravni najboljšega igralca na svetu, a je s trdim treningom spet začel zabijati odločilne gole. Tudi Peter Prevc, po dosežkih najboljši slovenski skakalec v zgodovini, bo še zmagoval. Verjetno že v letošnji sezoni. Tako kot Ronaldo spet zabija gole, bo tudi Prevc znova letel v dno skakalnic in letalnic.