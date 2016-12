Edini slovenski predstavnik na paralelnem veleslalomu v Alti Badii se ni najbolje znašel. Žan Kranjec je imel precej športne sreče, da je v prvem dvoboju na izpadanje ugnal Norvežana Kildeja, v osmini finala pa je moral priznati premoč Francozu Faivreju. Dan po četrtem mestu na specialnem veleslalomu na Gran Risi je novi slovenski prvokategornik zasedel solidno 13. mesto. Senzacionalno zmago je dosegel Cyprien Sarrazin. Francoz, čigar najvišja uvrstitev na tekmah svetovnega pokala je bila do danes 24. mesto, si je na progi Gran Risa pridobil marsikatero simpatijo. V finalu je ugnal Carla Janko, potem ko je na startu izgubil palico. Pred tem so Francozovo premoč občutili Švicar Murisier, Avstrijec Schörghofer in Norvežan Haugen. Lanski zmagovalec Kjetil Jansrud je bil tretji.

Kdo je Cyprien Sarrazin? Prvič je v svetovnem pokalu nastopil letošnjega februarja v Chamonixu, kjer je v alpski kombinaciji zasedel 29. mesto. Odtlej je nastopil še na šestih veleslalomskih tekmah svetovnega pokala, točke pa je osvojil le v Val d'Seru s 24. mestom in Alti Badii, kjer je bil v nedeljo 27. Oktobra je dopolnil 22 let, njegov izjemen napredek je posledica dejstva, da trenira z močno francosko reprezentanco, ki ima v svetovnem vrhu kar pet veleslalomistov. Njegov opremljevalec vezi, smuči in čevljev je Fisher.

Najboljši alpski smučar na svetu Marcel Hirscher je drugo leto zapored izgubil dvoboj prvega kroga, potem ko je bil letos zanj usoden Francoz Messillier. V uvodnem krogu se je poslovil tudi Nemec Neureuther, ki ga je ugnal Švicar Caviziel. Ob številnih presenečenjih kaže omeniti še izpad Francoza Pinturaulta v osmini finala, ki ga je ugnal Šved Myhrer, sicer velemojster paralelnih preizkušenj. Najvišjo uvrstitev svetovnega pokala je poleg senzacionalnega zmagovalca dosegel še Haugen s četrtim mestom. Zmago je danes okusila tudi Tina Maze, ki je kot predtekmovalka ugnala nekdanjega kanadskega velemojstra Thomasa Grandija.

Naslednja moška preizkušnja svetovnega pokala bo pojutrišnjem, ko se bodo na nočnem spektaklu v Madonni di Campiglio merili slalomisti.

Ženske danes v Courchevelu Svetovni pokal v alpskem smučanju se bo nadaljeval danes v Courchevelu, kjer se bodo pomerile najboljše veleslalomistke. Ana Drev se je na vseh treh letošnjih preizkušnjah v Söldnu, Killingtonu in Sestrieru uvrstila med najboljšo deseterico, najvišje na sedmo mesto. Lani se je Drevova konec decembra prebila v svetovni vrh, v tej sezoni pa ji do najboljših manjka še en korak. Na Courchevel ima Ana Drev lepe spomine, saj se je doslej na obeh preizkušnjah, na katerih je nastopila, uvrstila med najboljšo deseterico. Pred štirimi leti je bila deseta, lani pa sedma. Ani Drev bodo v slovenskih dresih delale družbo na startu (prva proga bo ob 10.30, druga ob 13.30) Tina Robnik, Katarina Lavtar in prvič v sezoni na veleslalomu tudi Ilka Štuhec. Mariborčanka je z zadnjimi uspehi zbrala dovolj točk svetovnega pokala, da bo nosila startno številko po najboljši trideseterici. Izjemno bo zanimivo opazovati Štajerko na veleslalomu, saj je za zdaj v tej sezoni navdušila v vseh disciplinah, tudi slalomu, s katerim si je priborila zmago v alpski kombinaciji. »Vesela sem, ker bom startala takoj po najboljši trideseterici, kar je drugače kot s številko 60. Dala bom vse od sebe in bomo videli, kaj bo to prineslo,« napoveduje Ilka Štuhec. Mariborčanka je doslej tekmovala na 25 veleslalomih svetovnega pokala, točke pa osvojila le enkrat, in sicer pred tremi leti v Beaver Creeku.