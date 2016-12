Če je trener košarkarjev Rogaške Damjan Novaković v uvodu sezone pogostokrat tarnal, da ni zadovoljen z igro svojega moštva, se je njegovo mnenje v zadnjem obdobju spremenilo. Slatinčani so namreč na zadnjih petih tekmah dosegli štiri zmage, kot zadnja pa je pred domačimi navijači padla Olimpija. Junak zmage proti Ljubljančanom je bil ameriški center Taylor Johns, ki je 19 točkam dodal 11 skokov ter na koncu pristal pri statističnem indeksu 29.

Dvaindvajsetletni Taylor Johns se je v Rogaško Slatino preselil iz ZDA, kjer je štiri leta igral za Cal-Riverside, s katerim je nastopal v prvi diviziji ameriške študentske lige NCAA. Čeprav se je prvič znašel v Evropi, veliko težav s prilagajanjem na drugačen stil košarke ni imel. Od prvega trenutka je namreč v moštvu Damjana Novakovića predstavljal dodano vrednost in pravo okrepitev. V Rogaški so sicer z njegovim prihodom tvegali, saj je Johns v zadnji sezoni pri Cal-Riverside zaradi kršitve pravil najprej prejel kazen prepovedi nastopanja na petih tekmah, nato pa se je moštvo 19. februarja zaradi enakega razloga od njega dokončno poslovilo.

Drugo mesto v Dnevnikovem izboru igralca kroga košarkarskega državnega prvenstva je zasedel Dejan Čup iz Hopsov. Triintridesetletni igralec iz Bosne in Hercegovine je k veliki zmagi Polzeljanov proti Zlatorogu vknjižil 22 točk in osem skokov, nad njim pa je bilo storjenih kar 12 prekrškov. Na tretjem mestu je pristal Krkin Matic Rebec. Enaindvajsetletni organizator igre je proti Šenčurju, ki so ga Novomeščani ugnali, prispeval 19 točk in osem skokov, a je dobro predstavo nekoliko skazil s sedmimi izgubljenimi žogami. Z novimi tremi točkami je Rebec na skupni lestvici na drugem mestu ujel Tadeja Fermeta iz Rogaške. Med dobitnike točk sta se to pot prebila še Heliosov novinec Marcel Jones (zmaga proti Portorožu, 17 točk in osem skokov) ter Olimpijin Devin Oliver (poraz proti Rogaški, 24 točk in šest skokov).