Slovenski prvaki lahko dvoboj z romunskim prvakom pričakajo z zvrhano mero optimizma. Potem ko so že na uvodni tekmi lige prvakov na gostovanju odščipnili točko favorizirani Modeni, so konec minulega tedna blesteli tudi v domačem prvenstvu, kjer so v Kamniku brez izgubljenega niza ugnali svojega največjega tekmeca v bitki za državni naslov Calcit Volleyball.

V nasprotju z Ljubljančani, ki zasedajo vrh domače prvenstvene lestvice, Craiovi v romunskem prvenstvu za zdaj kaže nekoliko slabše. Po 13 krogih je namreč šele četrta, za lanskim državnim podprvakom Volei Municipal Zala pa zaostaja osem točk. A domnevati, da bodo odbojkarji v oranžnih dresih danes tekmeca odpravili z levo roko, bi bilo napačno, saj je Craiova v prvem krogu najelitnejšega evropskega odbojkarskega tekmovanja senzacionalno premagala poljskega velikana PGE Skra Belchatow.

»Romunsko ekipo je treba spoštovati. Zasluženo so na vrhu naše skupine, potem ko so v prvem krogu premagali favorizirano poljsko ekipo Belchatow. Ne glede na to si želimo pred domačimi navijači, za katere verjamem, da se jih bo v Stožicah nabralo kar nekaj, prikazati še eno vrhunsko predstavo in zmagati. Smo v odlični formi, kar je ne nazadnje pokazala tudi tekma s Calcitom. Poleg tega nam motiva po osvojeni točki z Modeno ne bo manjkalo,« se nasprotnika ne boji trener ACH Volleyja Zoran Kedačič. Mladi strateg bo na klopi pogrešal svojega dosedanjega pomočnika Tadeja Boženka, ki bo v nadaljevanju sezone kot igralec pomagal predzadnji ekipi prvoligaške druščine, Šempetru.

»Tekma bo za nas zelo pomembna. Moramo odigrati dobro, če želimo premagati Romune. Upam tudi na zmago Belchatowa proti Modeni, saj bi v tem primeru celo prevzeli prvo mesto v skupini,« pa še dodaja podajalec ljubljanske ekipe Maksim Buculjević.