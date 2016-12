Socializacija psa z drugimi psi pomeni oblikovanje primernih, želenih odzivov psa ob srečanju s psi. Nenadzorovano igranje med psi bo socializacijo izničilo, saj reakcije psa ob pogledu ali celo vonju na drugega psa skrbniku ne bodo v ponos, temveč skrb in breme.

Ob prihodu mladička (ali odraslega psa) v naš dom se potrudimo oblikovati odnos psa z nami, skrbniki, ker je to vstopnica v zadovoljno skupno življenje. Igra našega psa z drugimi psi nam pri tem zagotovo ne bo v pomoč, saj bo psa učila (navdušujočega ali odklonilnega) odnosa do drugih psov. Sčasoma bomo postajali psu odveč, prelevili se bomo zgolj še v mlinski kamen na koncu povodca, kar nobenemu skrbniku ni cilj pri gradnji odnosa s psom.

Družabno življenje psa

Ne gre oporekati dejstvu, da je pes družabno bitje, vendar družabnost psa nima nič skupnega s preganjanjem, grizenjem, skakanjem psov drug čez drugega. Ob natančni analizi je opisano pasjo interakcijo bolje označiti za izhodišče (pre)številnih vedenjskih težav psa. Najpomembnejša družba psu mora biti skrbnik, sledijo družinski člani, sorodniki, prijatelji. Za zadovoljevanje pasje družabnosti skratka zadostuje človeško »krdelo«, drugi odnosi pa so zgolj nadgradnja, ki jo vodi in usmerja skrbnik.

Pri širjenju pasje družbene mreže bo ustrezno podkovan skrbnik izredno pazljiv. Najprej se bo osredotočil na gradnjo lastnega odnosa s psom. Priporočeni koraki, ki bodo psa vezali na skrbnika, so poznavanje učnih procesov pri psu, hranjenje zaradi želje po sodelovanju, skrbno premišljene dejavnosti s psom – socializacija, tečaji, skrb za preventivo in potrjevanje želenih vedenj, poznavanje nagonov, motivov in potencialov pri psu, skrbnik se bo potrudil in se naučil pravilne igre s psom, kuža se bo ob skrbniku počutil varno, zaupal bo presoji skrbnika.

Ohranjanje zaupanje psa in občutek varnosti morata postati skrbnikova prioriteta. Skrbnik je tisti, ki mora vlogo psa obvarovati pred morebitnimi pasjimi vsiljivci in ki svojemu psu odobri morebitno pasjo družbo. Primerna pasja družba so tisti psi, ki jih prisotnost drugih psov ne vznemirja, hkrati pa jim za druge pse ni mar, upoštevajo miritvene signale, sodelujejo s skrbnikom, saj so vodljivi in se ponašajo z izvrstnim odpoklicem. Če se odločite razširiti pasjo socialno mrežo, bodite pri izboru pasje družbe strogi in nepopustljivo zahtevni. Psi se namreč učijo tudi s posnemanjem in verjetno bi si želeli, da kuža ponavlja pozitivne vedenjske vzorce drugega psa. Hkrati pa se zavedajte, da je tudi najpazljiveje izbrana pasja družba še zmeraj pasja, zato jo omejite in večino aktivnega časa preživite sami s svojim psom.