Z nekaj idejami je lahko spalnica prijeten bivalni, ne pa zgolj spalni prostor, za pare z otroki pa je lahko v času, ko imajo otroci novoletne počitnice, tudi prijetno gnezdece, kjer boste imeli pred malimi nadebudneži vsaj malo zasebnosti.

Vabljiva posteljnina Pisano posteljnino s poletnimi vzorci prilagodite letnemu času in praznikom. Izberite posteljnino z zimskimi motivi, še bolje pa je, če boste izbrali enobarvno – belo, rdečo, rjavo, zlato … Če so vaše prevleke iz satena ali drugega materiala, ki je na otip gladek in hladen, ne pozabite na dodatno pregrinjalo. Kosmato? Zakaj pa ne! Glede na letni čas in vzdušje bo prišlo kar prav, če je pregrinjalo iz prave volne, ki deluje nekoliko bolj kosmato, morda pa celo iz umetnega krzna. Seveda tudi z blazinami ne skoparite – naj jih bo več kot običajno, da bo postelja bolj vabljiva tudi takrat, ko niste zaspani.

Postelja – prostor za različne aktivnosti Če ste doslej v postelji zgolj spali, si zdaj k njej prinesite knjigo, časopis, kako družabno igro, album s fotografijami … V času, ko nas vse prevevajo spomini, ne bo odveč, če bosta s partnerjem polistala po fotografijah in obujala spomine na stare dni. Le nečemu se izognita: gledanju televizije. Če imata v spalnici televizor, potem vsaj za praznike pozabita nanj. Posvečajta se raje eden drugemu.

Zajtrk v postelji Kdo bo prinesel zajtrk v posteljo komu? Pravzaprav ni pomembno. Oba s partnerjem lahko vstaneta, skupaj pripravita zajtrk in si ga nato prineseta v spalnico. Pozimi, ko so jutra hladna, postelja pa topla, ni nič lepšega. Glejta le, da bosta uporabila mizico ali pladenj za zajtrk v postelji, sicer vaju naslednjo noč čaka spanje na drobtinah.

Praznična dekoracija Pri okraševanju doma spalnico običajno izpustimo. Drevesce spada v dnevno sobo, lučke pa tudi. Ste prepričani? Namesto sveč lahko v spalnici na steno namestite tudi nežne novoletne lučke. Zagotovo ne bo odveč, če boste dodali tudi nekaj božičnih okraskov. Če imate prostor, uredite majhen kotiček, ki je posvečen novoletni temi, sicer pa okraske namestite na okno ali na okensko polico.

Čarobne vonjave Nočna omarica ni zgolj prostor, kamor zvečer odložimo očala ali telefon – je odlična polica za naravno dišečo svečo, ki takoj začara prostor s svojim vonjem in migotanjem plamena. Izberita svečo z zimskim vonjem oziroma vonjem po praznikih - torej po cimetu, pečenih jabolkih, vanilji, prostor pa lahko odišavite tudi z eteričnim oljem iz izparilnika.

Glasba za prijetno razpoloženje Se s partnerjem zvečer v postelji rada še nekoliko pogovarjata? Potem ne bo odveč, če si zraven vključita glasbo. Božične pesmi ali pesmi, ki vaju spominjajo na začetke vajine zveze, bodo več kot odlične. Spomnile vaju bodo na stare čase in vaju morda tudi ljubezensko razvnele.

Za lepši sen Novo leto bo prineslo nove upe, nov optimizem, nove sanje. Da boste lahko sanjali velike stvari, pa se je treba znebiti tistih sanj, ki nas vlečejo nazaj in strašijo. V spalnici si na okno v ta namen namestite lovilec sanj. Simpatični »predmet za srečo«, ki je sicer del verovanj ameriških domorodcev, ponoči v naš dom in s tem v naše sanje spusti samo dobro. Kar je slabega, pa se ujame v njegovo mrežo in ne more do nas. Lovilec sanj lahko izdelate tudi sami. Potrebujete zgolj vrbovo vejico, iz katere oblikujete obroč (ali pa vzemite plastičnega), prejo in nekaj plastičnih kroglic oziroma korald. Obroč ovijte v prejo, pri čemer tudi sredi njega oblikujte nekaj »pajčevine«, nanizajte na prejo koralde, in lovilec sanj obesite na okno spalnice. Tako! Zdaj slabe sanje ne morejo več do vas.