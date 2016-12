Energijsko učinkovite zgradbe so običajno takšne zaradi novih sintetičnih materialov, ki dodatno izboljšajo izolacijo. Če se odločite za recikliranje starejših gradbenih materialov, ki bi jih radi vključili v svoj dom, jih je zato nujno treba pregledati, da ne vsebujejo zdravju škodljivih snovi.

Pomanjkljivosti predelave in ponovne uporabe Upoštevajte, da razvrščanje in predelava odpadnih gradbenih materialov puščata le malo prostora za njihovo izboljšavo. Odstranjevanje umazanije je običajno mučno in intenzivno, predelava pa terja kar nekaj denarja, energije in dela.

Zdravju nevarne snovi Predelava starih gradbenih materialov, ki bi sicer končali na odlagališču, je sicer zanimiva, a bodite previdni. Kosi lesa, na primer okenski okvirji, vrata in strešni tramovi, so lahko na pogled videti povsem celi in uporabni, vendar pa mogoče vsebujejo svinec (v barvi), delce azbesta ali celo kake druge škodljive snovi, zaradi česar so neuporabni.

Energijska (ne)učinkovitost Čeprav uporaba recikliranih gradbenih materialov zmanjša potrebo po novih, nekateri materiali ne dosegajo zadostnih standardov energijske učinkovitosti in zato niso ravno ekološki. Vgradnja starih oken na primer ima za posledico slabše tesnjenje in uhajanje toplote iz prostorov.