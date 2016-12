Pomembno je, da ste za drevesce že ob prihodu domov pravilno poskrbeli. Priporočljivo je, da odrežete kak centimeter ali dva debla, saj to odpre pore, ki se že v nekaj urah od poseka zamašijo zaradi drevesne smole ali soka. Drevo zaradi tega ne more vsrkavati vode in se začne hitro sušiti.

Obvezen podstavek z vodo Posoda, v kateri bo stalo drevo, naj bo čim večja, tudi če imate namizno drevesce. Zadrži naj vsaj slabe štiri litre vode. Drevesa namreč potrebujejo veliko vode, da ostanejo sveža. Povprečna jelka bo prvi teden vsak dan popila od pol litra do liter vode. To pomeni, da boste morali vodo dodajati skoraj vsak dan. V podstavku naj bo le sveža voda. Nekateri sicer priporočajo, da v vodo dodate čajno žličko aspirina, koruznega sirupa ali sladkorja, vendar pa dodatki in konzervansi po raziskavah sodeč ne podaljšajo življenjske dobe drevesa. Če ima drevo pri vsrkavanju težave in se začne pri deblu sušiti, mu lahko pomagate tako, da v spodnji del debla zvrtate nekaj plitvih luknjic. Drevesce namreč večino vode vsrka preko zunanjih slojev debla. Če je deblo vlažno, pa ostanejo tudi iglice sveže dlje časa.

Na hladnem mestu Drevesce naj bo postavljeno na čim bolj hladnem mestu, stran od kaminov, ventilatorjev, peči in oken, skozi katera sije sonce. Tudi ko je raslo zunaj, je bilo prilagojeno na hladno vreme. Če drevo ne bo postavljeno v bližino grelnikov ali peči, je tudi manjša verjetnost požara. Izogibajte se prepihu, ki bi lahko izsušil drevo. Zaželeno je, da uporabljate vlažilnik prostora. Izsušen zrak namreč škoduje tako vam kot drevescu. Vlažilnik izboljša zrak in zmanjša požarno tveganje, pa še iglice ostanejo sveže dlje časa.

Po praznikih v reciklažo Ko bo drevesce dokončno odslužilo svojemu namenu, ga nikar ne odvrzite med navadne smeti, ampak ga reciklirajte. Lahko ga na primer uporabite za mulčenje ali za kurjavo ali pa ga dodate k visoki gredi, kjer čez leta razpade in ga uporabite kot gnojilo. Če živite v mestu, razrezano drevesce, s katerega morate odstraniti vse okraske, odvrzite v zabojnik za biološke odpadke.