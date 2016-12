Doslej je sodni senat, ki mu predseduje sodnik Zoran Lenovšek, zaslišal že številne priče, ki sta jih predlagala tako tožilka Simona Razgoršek Kuzman kot tudi Tomaž Bromše, zagovornik obtoženega Romea Bajdeta, ki mu sodijo zaradi umora Lidije Škratek. Zaslišanja prič in sodnih izvedencev se pospešeno nadaljujejo tudi v tem tednu.

Kakšne poškodbe je obtoženi prizadejal umorjeni, je sodišču pojasnjevala sodna izvedenka Simona Šraml Zatler, ki je pri pokojni opravila obdukcijo. Ta je pokazala, da je bilo zanjo usodno silovito davljenje, zaradi katerega je nastala tudi trajna poškodba možganov in poškodba pljuč, prav tako je na truplu pokojne našla sledi poškodb, ki bi lahko nastale s topimi udarci po glavi in drugih delih telesa. Ugotovljeno je bilo tudi, da je pred smrtjo uživala alkohol.

Prav tako smo lahko doslej od številnih zaslišanih prič slišali, da nihče, niti mama pokojne Marija Otorepec, o težavah med pokojno in obtoženim ni veliko vedel, niti ni nikoli nihče videl Bajdeta, da bi bil do Lidije nasilen ali bi jo udaril. Prijateljice pokojne so dejale le, da naj bi jim Lidija tožila o težavah z Bajdetom in o tem, da je ljubosumen. Mama pokojne je dejala tudi, da naj bi obtoženi pokojni preprečeval telefonske klice z njo in jo zaklepal v stanovanje. A se je izkazalo, da to ne drži, saj je bil v stanovanju tudi stacionarni telefon, po katerem bi pokojna lahko vedno govorila z domačimi, prav tako so se njihova vhodna vrata stanovanja od znotraj zaklepala na »bunkico«, kar pomeni, da so se od znotraj vedno lahko odklenila tudi brez ključa. Glede na to, da obtoženi na glavnih obravnavah ves čas aktivno sodeluje in pozorno spremlja vse, kar se dogaja, je mogoče pričakovati, da se bo sojenje že januarja lahko končalo in bo razglašena tudi sodba. mm